Залишатися на російському ПЗ небезпечно

Про небезпеку використання ворожих програм укотре нагадує Міністерство цифрової трансформації України. Використання софту з Росії не лише створює залежність від агресора, а й загрожує витоком конфіденційних даних та напряму фінансує ворога через сплату ліцензійних податків у бюджет РФ.

У 2025 році команда реагування на кіберінциденти CERT-UA при Держспецзв'язку зафіксувала 5 927 кіберінцидентів. Це на 37,4% перевищує показник попереднього року, коли фахівці зареєстрували 4 315 подібних випадків. Експерти наголошують, що саме програмні продукти російського походження слугували точками входу для багатьох ворожих кібератак.

Шість українських продуктів для заміни софту з РФ

Щоб допомогти вітчизняному бізнесу безпечно перейти на надійні альтернативи, резиденти Дія.City пропонують власні розробки для різних напрямків:

Ringostat – платформа для бізнес-комунікацій, телефонії та аналітики. Сервіс допомагає обробляти дзвінки, чати й повідомлення, а також аналізує, яка реклама реально приводить покупців.

NetHunt – зручна CRM-система для управління продажами. Вона дозволяє вести клієнтську базу, контролювати угоди, спілкуватися з покупцями та відстежувати результати команди в одному місці.

Хорошоп – сервіс для створення інтернет-магазинів без жодного рядка коду. Дозволяє налаштувати оплату, організувати доставку та підключити маркетингові інструменти.

SOC Prime – платформа для пошуку та аналізу кіберзагроз. Вона допомагає фахівцям з безпеки миттєво виявляти підозрілу активність та реагувати на хакерські атаки.

PeopleForce – HR-система для управління командою, яка автоматизує найм, фіксує робочий час, оцінює ефективність та допомагає адаптувати новачків.

ISpro – модульна ERP-система для управління підприємством, яка повністю закриває питання бухгалтерії, фінансів, кадрів, складу, закупівель та документообігу.

Де шукати інші вітчизняні цифрові рішення

У вересні 2025 року Дія.Бізнес спільно з Асоціацією IT Ukraine запустили онлайн-платформу Маркетплейс цифрових рішень. На цьому майданчику підприємці можуть швидко знаходити перевірені українські продукти для CRM, бухгалтерії, маркетингу, логістики та кібербезпеки.

Експерти закликають бізнес завжди перевіряти походження програм, їхніх розробників та власників. Перехід на українські сервіси посилює захист вашої компанії та підтримує розвиток вітчизняного технологічного сектору.