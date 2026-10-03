Три основные причины потери эффективности солнечных панелей

Процесс снижения мощности солнечных систем можно разделить на три основные категории: деградацию под воздействием света, деградацию из-за электрического потенциала и обычное физическое старение материалов, пишет 24 Канал.

Деградация под воздействием света начинается сразу после того, как первые солнечные лучи попадают на фотоэлементы. Этот процесс вызывает так называемый дефект бора и кислорода, который снижает эффективность системы на 1–3 процента. Чаще всего этой проблемой страдают старые панели P-типа. В современных панелях N-типа разработчики почти полностью устранили этот недостаток.

Деградация, вызванная потенциалом, развивается медленнее и носит накопительный характер. Она возникает под воздействием высокого напряжения, жары и влажности. В результате электрохимической реакции положительно заряженные ионы натрия притягиваются к отрицательно заряженному солнечному элементу. В отдельных случаях такой эффект снижает эффективность панелей почти на 40 процентов за несколько месяцев, а через несколько лет потери могут достичь 90 процентов.

Кроме того, имеет место естественное старение оборудования. Паяные соединения и контакты подвергаются постоянной нагрузке из-за сотен термических циклов нагрева и охлаждения, что постепенно ослабляет конструкцию.

Как сохранить эффективность солнечной станции

Чтобы минимизировать потери мощности, специалисты советуют выбирать солнечные панели N-типа вместо более уязвимых моделей P-типа. Также важно покупать только качественное оборудование от проверенных производителей. Более дешевые панели из низкокачественных материалов изнашиваются значительно быстрее.

Регулярное и правильное обслуживание помогает существенно замедлить процесс деградации. Несмотря на то, что физический износ материалов неизбежен, качественный уход обеспечит стабильную работу системы на протяжении многих лет.