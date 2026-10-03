Три головні причини втрати ефективності сонячних панелей

Процес зниження потужності сонячних систем можна розділити на три основні категорії: деградацію під впливом світла, деградацію через електричний потенціал та звичайне фізичне старіння матеріалів, пише 24 Канал.

Деградація під впливом світла починається одразу після того, як перші сонячні промені потрапляють на фотоелементи. Цей процес викликає так званий дефект бору та кисню, який знижує ефективність системи на 1 – 3 відсотки. Найчастіше цієї проблеми зазнають старіші панелі P-типу. У сучасних панелях N-типу розробники майже повністю усунули цей недолік.

Деградація, викликана потенціалом, розвивається повільніше й має накопичувальний характер. Вона виникає через дію високої напруги, спеки та вологості. У результаті електрохімічної реакції позитивно заряджені іони натрію притягуються до негативно зарядженого сонячного елемента. У окремих випадках такий ефект зменшує ефективність панелей майже на 40 відсотків за кілька місяців, а за кілька років втрати можуть досягти 90 відсотків.

Окрім цього, існує природне старіння обладнання. Паяні з'єднання та контакти зазнають постійного навантаження через сотні термічних циклів нагрівання й охолодження, що поступово послаблює конструкцію.

Як зберегти ефективність сонячної станції

Щоб мінімізувати втрати потужності, фахівці радять обирати сонячні панелі N-типу замість вразливіших моделей P-типу. Також важливо купувати лише якісне обладнання від перевірених виробників. Дешевші панелі з низькоякісних матеріалів зношуються значно швидше.

Регулярне та правильне обслуговування допомагає суттєво уповільнити процес деградації. Попри те, що фізичне зношення матеріалів є неминучим, якісний догляд забезпечить стабільну роботу системи протягом багатьох років.