Три головні причини втрати ефективності сонячних панелей
Процес зниження потужності сонячних систем можна розділити на три основні категорії: деградацію під впливом світла, деградацію через електричний потенціал та звичайне фізичне старіння матеріалів, пише 24 Канал.
- Деградація під впливом світла починається одразу після того, як перші сонячні промені потрапляють на фотоелементи. Цей процес викликає так званий дефект бору та кисню, який знижує ефективність системи на 1 – 3 відсотки. Найчастіше цієї проблеми зазнають старіші панелі P-типу. У сучасних панелях N-типу розробники майже повністю усунули цей недолік.
- Деградація, викликана потенціалом, розвивається повільніше й має накопичувальний характер. Вона виникає через дію високої напруги, спеки та вологості. У результаті електрохімічної реакції позитивно заряджені іони натрію притягуються до негативно зарядженого сонячного елемента. У окремих випадках такий ефект зменшує ефективність панелей майже на 40 відсотків за кілька місяців, а за кілька років втрати можуть досягти 90 відсотків.
- Окрім цього, існує природне старіння обладнання. Паяні з'єднання та контакти зазнають постійного навантаження через сотні термічних циклів нагрівання й охолодження, що поступово послаблює конструкцію.
Як зберегти ефективність сонячної станції
Щоб мінімізувати втрати потужності, фахівці радять обирати сонячні панелі N-типу замість вразливіших моделей P-типу. Також важливо купувати лише якісне обладнання від перевірених виробників. Дешевші панелі з низькоякісних матеріалів зношуються значно швидше.
Регулярне та правильне обслуговування допомагає суттєво уповільнити процес деградації. Попри те, що фізичне зношення матеріалів є неминучим, якісний догляд забезпечить стабільну роботу системи протягом багатьох років.