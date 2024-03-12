Как информирует 24 Канал, согласно платформе Downdetector сейчас наблюдается нестабильная работа Telegram в Европе и США.

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Что именно не работает?

Наибольшее количество пользователей жалуется именно на долгое соединение с сервером и обновление содержимого.

Часть пользователей также отчитываются о проблемах с самим приложением.

Меньше всего людей жалуется на сложности при попытке отправить сообщение.

Насколько серьезной является проблема и может ли это быть симптомом массового сбоя сервиса пока неизвестно.

Запретят ли Telegram в Украине

Недавно Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады предложил искать пути для запрета мессенджера Telegram в Украине. Предложение было сделано во время круглого стола "Журналистские стандарты и профессиональная этика в военное время". Его целью было обсуждение этических вызовов и насущных вопросов, с которыми сталкиваются журналисты в военное время.

Участники круглого стола выразили обеспокоенность относительно потенциальной угрозы национальной безопасности, которую представляет социальная сеть Telegram. Они отметили необходимость перенять европейские практики, чтобы избежать международной критики за "препятствование свободе слова".

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Telegram стал предметом дискуссий. Его владелец – российский предприниматель Павел Дуров, который длительное время не проживает в стране-агрессоре. Хотя руководитель Центра оборонных реформ при Совете национальной безопасности и обороны Украины признал сложность запрета или блокировки Telegram, он подчеркнул разницу между чтением медиа в Telegram и использованием мессенджера для личного общения.