Як інформує 24 Канал, згідно з платформою Downdetector наразі спостерігається нестабільна робота Telegram в Європі та США.

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Що саме не працює?

Найбільша кількість користувачів скаржиться саме на довге з'єднання із сервером та оновлення вмісту.

Частина користувачів також звітують про проблеми із самим застосунком.

Найменше людей жаліється на складнощі при спробі відправити повідомлення.

Наскільки серйозною є проблема і чи може це бути симптомом масового збою сервісу наразі невідомо.

Чи заборонять Телеграм в Україні

Нещодавно Комітет з питань свободи слова Верховної Ради запропонував шукати шляхи для заборони месенджера Telegram в Україні. Пропозиція була зроблена під час круглого столу "Журналістські стандарти та професійна етика у воєнний час", метою якого було обговорення етичних викликів та нагальних питань, з якими стикаються журналісти у воєнний час.

Учасники круглого столу висловили занепокоєння щодо потенційної загрози національній безпеці, яку становить соціальна мережа Telegram. Вони наголосили на необхідності перейняти європейські практики, щоб уникнути міжнародної критики за "перешкоджання свободі слова".

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Telegram, власником якого є російський підприємець Павло Дуров, який тривалий час не проживає в країні-агресорі, став предметом дискусій. Хоча керівник Центру оборонних реформ при Раді національної безпеки і оборони України визнав складність заборони або блокування Telegram, він підкреслив різницю між читанням медіа в Telegram і використанням месенджера для особистого спілкування.