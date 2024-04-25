Что известно

RACER Heavy Platform (RHP) имеют огромный вес в 12 тонн и длину 3,65 метра. Эти машины запрограммированы с помощью базовой системы Textron M5, которая уже используется во многих беспилотных транспортных средствах армии США. Они предназначены для совместной работы с транспортными средствами RACER Fleet Vehicles (RFV), которые сравнительно небольшие — всего 2 тонны, без окон и защиты.

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Испытания транспортного средства, в которых участвовали команды из Вашингтонского университета и Лаборатории реактивного движения NASA, состоялись на военных полигонах в Техасе еще в конце 2023 года, но DARPA объявило о них только сейчас.

Видео с техасских испытаний теперь доступны на YouTube, демонстрируя полностью автономное движение этих гигантских транспортных средств в условиях бездорожья.

Смотрите кадры с испытаний RACER Heavy Platform: видео

Машина способна двигаться достаточно быстро, преодолевая неровную поверхность, воду, камни, ямы и другие преграды. Но что это за зеленые "глаза"? Тим Гейнс, директор по связям с общественностью DARPA, сообщил, что это "просто индикатор, который показывает состояние транспортного средства". Если вы видите зеленый цвет, это означает, что танк включен и находится в автономном режиме.

В видео на 32 секунде можно увидеть кадры, похожие на сканирование датчиков. При этом мы видим их сразу двух типов. Это означает, что RHP способен строить карту окружающей поверхности, чтобы определять наилучший путь передвижения. Хотя разработчики ничего об этом не говорят, вероятно, танк способен определять характер поверхности, ее глубину и высоты, проходимость и другие показатели. Возможно, на борту есть LIDAR.

Испытания продолжатся

Это была вторая фаза испытаний RACER, которая продемонстрировала "увеличенную адаптивность и возможности базовых алгоритмов". Она началась осенью прошлого года, когда команда тестировала первые образцы RHP вместе с небольшим RFV. Команда говорит, что планирует продолжать эксперименты и улучшения, проводя новые этапы разработки и тестирования примерно каждые шесть месяцев.

DARPA также разместило на YouTube новое видео, в котором показаны испытания меньших RFV, которые отличились своей адаптивностью в автономном режиме. Интересно, что команды, которые проводили испытания, не имели опыта в этой области, поэтому это, по их мнению, максимально приближает эксперименты к реальным условиям использования.

Испытания RACER Fleet Vehicles: видео

Пока неясно, когда завершится разработка и по какому принципу будет распространяться эта пара машин – будет ли она на вооружении только в армии США, или сможет поставляться странам-союзницам.