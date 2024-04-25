Що відомо

RACER Heavy Platform (RHP) мають величезну вагу в 12 тонн і довжину 3,65 метра. Ці машини запрограмовані за допомогою базової системи Textron M5, яка вже використовується в багатьох безпілотних транспортних засобах армії США. Вони призначені для спільної роботи з транспортними засобами RACER Fleet Vehicles (RFV), які порівняно невеликі — всього 2 тонни, без вікон і захисту.

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Випробування транспортного засобу, в яких брали участь команди з Вашингтонського університету та Лабораторії реактивного руху NASA, відбулися на військових полігонах у Техасі ще наприкінці 2023 року, але DARPA оголосило про них лише зараз.

Відео з техаських випробувань тепер доступні на YouTube, демонструючи повністю автономний рух цих гігантських транспортних засобів в умовах бездоріжжя.

Дивіться кадри з випробувань RACER Heavy Platform: відео

Машина здатна рухатися досить швидко, долаючи нерівну поверхню, воду, каміння, ями та інші перепони. Але що це за зелені "очі"? Тім Гейнс, директор зі зв'язків з громадськістю DARPA, повідомив, що це "просто індикатор, який показує стан транспортного засобу". Якщо ви бачите зелений колір, це означає, що танк увімкнений і знаходиться в автономному режимі.

У відео на 32 секунді можна побачити кадри, схожі на сканування датчиків. При цьому ми бачимо їх відразу двох типів. Це означає, що RHP здатен будувати карту навколишньої поверхні, щоб визначати найкращий шлях пересування. Хоча розробники нічого про це не кажуть, імовірно, танк здатен визначати характер поверхні, її глибину та висоти, прохідність та інші показники. Можливо, на борту є LIDAR.

Випробування продовжаться

Це була друга фаза випробувань RACER, яка продемонструвала "збільшену адаптивність та можливості базових алгоритмів". Вона розпочалася восени минулого року, коли команда тестувала перші зразки RHP разом із невеликим RFV. Команда каже, що планує продовжувати експерименти й покращення, проводячи нові етапи розробки та тестування приблизно кожні шість місяців.

DARPA також розмістило на YouTube нове відео, в якому показані випробування менших RFV, які відзначилися своєю адаптивністю в автономному режимі. Цікаво, що команди, які проводили випробування, не мали досвіду в цій галузі, тож це, на їхню думку, максимально наближає експерименти до реальних умов використання.

Випробування RACER Fleet Vehicles: відео

Наразі неясно, коли завершиться розробка і за яким принципом буде розповсюджуватись ця пара машин – чи буде вона на озброєнні лише в армії США, чи зможе постачатися країнам-союзницям.