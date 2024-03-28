Как это произошло

Андреас Могенсен, командир миссии и астронавт Европейского космического агентства, рассказал, что экипаж находился в жилых помещениях, пока Сатоши Фурукава пошел к "куполу" сделать фотографии. Купол – это большое окно, через которое можно видеть космос и Землю.

Смотрите также Космическая станция от Джеффа Безоса прошла ключевые испытания: что дальше

Мы, кажется, обедали или ужинали в Узле-1, а Сатоши был на куполе и фотографировал. Он успел сфотографировать сумку с инструментами, когда она пересекала гору Фудзи. Он пытался сфотографировать гору Фудзи, а в результате получил снимок сумки с инструментами,

– говорит Могенсен, смеясь.



Снимок сумки, который сделал Сатоши Фурукава / Фото NASA/JSC

Это не первый раз, когда мы слышим об этой сумке с инструментами. Она была потеряна во время выхода в открытый космос, который осуществляли астронавтки NASA Джасмин Могбели и Лорал О'Хара. Теперь сумка считается космическим мусором, который лег на орбиту Земли и стало достаточно ярким, чтобы его даже можно было увидеть с поверхности планеты.

Момент потери сумки попал на видео в 2023 году:

Очевидно, вона впала під час виходу у відкритий космос, який здійснювали співробітниці НАСА Джасмін Могбелі та Лорал О'Хара, і, як повідомляв тоді сайт EarthSky, тепер уже космічне сміття впало на орбіту Землі і стало достатньо яскравим, щоб його можна було побачити з землі.

Сумке с инструментами присвоили орбитальный номер 58229/1998-067WC. Ее все еще отслеживают, когда она парит над нами.

В целом их шесть месяцев в космосе были очень хорошими, но некоторые дни были "лучше других", сказала Джасмин Могбели. Астронавты выполняли различные исследовательские работы, научные задачи и выходили в открытый космос.