Як це сталося

Андреас Могенсен, командир місії та астронавт Європейського космічного агентства, розповів, що екіпаж перебував у житлових приміщеннях, поки Сатоші Фурукава пішов до "купола" зробити фотографії. Купол – це велике вікно, через яке можна бачити космос та Землю.

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Ми, здається, обідали чи вечеряли у Вузлі-1, а Сатоші був на куполі й фотографував. Він встиг сфотографувати сумку з інструментами, коли вона перетинала гору Фудзі. Він намагався сфотографувати гору Фудзі, а в результаті отримав знімок сумки з інструментами,

– каже Могенсен, сміючись.



Знімок сумки, який зробив Сатоші Фурукава / Фото NASA/JSC

Це не перший раз, коли ми чуємо про цю сумку з інструментами. Вона була втрачена під час виходу у відкритий космос, який здійснювали астронавтки NASA Джасмін Могбелі та Лорал О'Хара. Тепер сумка вважається космічним сміттям, яке лягло на орбіту Землі й стало достатньо яскравим, щоб його навіть можна було побачити з поверхні планети.

Момент втрати сумки потрапив на відео у 2023 році:

Очевидно, вона впала під час виходу у відкритий космос, який здійснювали співробітниці НАСА Джасмін Могбелі та Лорал О'Хара, і, як повідомляв тоді сайт EarthSky, тепер уже космічне сміття впало на орбіту Землі і стало достатньо яскравим, щоб його можна було побачити з землі.

Сумці з інструментами присвоїли орбітальний номер 58229/1998-067WC. Її все ще відстежують, коли вона ширяє над нами.

Загалом їхні шість місяців у космосі були дуже хорошими, але деякі дні були "кращими за інші", сказала Джасмін Могбелі. Астронавти виконували різноманітні дослідні роботи, наукові завдання та виходили у відкритий космос.