Когда представят Pixel 10?

Мероприятие Made by Google состоится уже 20 августа в 20:00 по киевскому времени. Главной звездой мероприятия станет линейка смартфонов Pixel 10, которая, по слухам, будет включать модели Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Все они будут работать на базе нового, более энергоэффективного процессора Tensor G5, разработанного для расширения возможностей искусственного интеллекта Gemini, пишет 24 Канал.

Google уже намекнул на новые функции, в частности Camera Coach , которая в реальном времени будет давать советы по лучшим ракурсам и освещению для фото.

Также ожидается инструмент для редактирования изображений, что позволит вносить изменения с помощью разговорных команд.

Наиболее заметным аппаратным обновлением для базовой модели Pixel 10 станет появление 5-кратного телеобъектива , который ранее был эксклюзивом для более дорогих версий Pro или Fold. Это означает, что оптический зум станет доступным для более широкого круга пользователей. Также ожидается, что все камеры в линейке получат более высокое разрешение.

Дизайн телефонов, предположительно, останется похожим на предыдущую серию Pixel 9. Размеры дисплеев, как ожидается, не изменятся.

Кроме того, вся линейка Pixel 10 получит поддержку стандарта магнитной зарядки Qi2.

Google также может представить собственную экосистему аксессуаров под названием "Pixelsnap", аналогичную Apple MagSafe, включающую чехлы с магнитным кольцом, кошельки и крепления.

Обновления коснутся и складного смартфона Pixel 10 Pro Fold:

По слухам, он получит больший внешний экран и еще больший основной дисплей.

Google также работает над усилением шарнира и уменьшением рамок вокруг экрана.

Важным нововведением может стать защита от пыли и воды по стандарту IP68, что является значительным шагом вперед по сравнению с предшественником.

Смартфон может получить 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Кроме смартфонов, Google представит и другие гаджеты. Ожидается анонс смарт-часов Pixel Watch 4 с большим аккумулятором, более тонкими рамками и новыми функциями для отслеживания состояния здоровья, в частности улучшенным мониторингом уровня кислорода в крови. Также мир увидят бюджетные наушники Pixel Buds 2a с активным шумоподавлением и новыми цветами, а модель Pixel Buds Pro 2 получит новый цвет Sterling.

В дополнение к техническим анонсам, Google привлекла к презентации нескольких знаменитостей, среди которых якобы есть Джимми Фэллон (американский комик, актер и телеведущий), Стивен Карри (американский профессиональный баскетболист, игрок клуба НБА) и Лэндо Норрис (британский и бельгийский гонщик, который сейчас выступает под британским флагом в Формуле-1), что придаст мероприятию развлекательный характер.

Как смотреть?

Компания уже создала приглашение на презентацию. Она будет транслироваться на YouTube, поэтому вы уже сейчас можете подписаться на оповещение о начале.

Возвращайтесь сюда 20 августа в 20:00, чтобы смотреть Made by Google: видео