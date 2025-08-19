Коли представлять Pixel 10?

Захід Made by Google відбудеться вже 20 серпня о 20:00 за київським часом. Головною зіркою заходу стане лінійка смартфонів Pixel 10, яка, за чутками, включатиме моделі Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL. Усі вони працюватимуть на базі нового, більш енергоефективного процесора Tensor G5, розробленого для розширення можливостей штучного інтелекту Gemini, пише 24 Канал.

Google вже натякнув на нові функції, зокрема Camera Coach , яка в реальному часі даватиме поради щодо кращих ракурсів та освітлення для фото.

Також очікується інструмент для редагування зображень, що дозволить вносити зміни за допомогою розмовних команд.

Найбільш помітним апаратним оновленням для базової моделі Pixel 10 стане поява 5-кратного телеоб'єктива , який раніше був ексклюзивом для дорожчих версій Pro або Fold. Це означає, що оптичний зум стане доступним для ширшого кола користувачів. Також очікується, що всі камери в лінійці отримають вищу роздільну здатність.

Дизайн телефонів, імовірно, залишиться схожим на попередню серію Pixel 9. Розміри дисплеїв, як очікується, не зміняться.

Крім того, вся лінійка Pixel 10 отримає підтримку стандарту магнітної зарядки Qi2.

Google також може представити власну екосистему аксесуарів під назвою "Pixelsnap", аналогічну до Apple MagSafe, що включатиме чохли з магнітним кільцем, гаманці та кріплення.

Оновлення торкнуться й складаного смартфона Pixel 10 Pro Fold:

За чутками, він отримає більший зовнішній екран та ще більший основний дисплей.

Google також працює над посиленням шарніра та зменшенням рамок навколо екрана.

Важливим нововведенням може стати захист від пилу та води за стандартом IP68, що є значним кроком уперед порівняно з попередником.

Смартфон може отримати 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив та телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом.

Окрім смартфонів, Google представить й інші гаджети. Очікується анонс смартгодинника Pixel Watch 4 з більшим акумулятором, тоншими рамками та новими функціями для відстеження стану здоров'я, зокрема покращеним моніторингом рівня кисню в крові. Також світ побачать бюджетні навушники Pixel Buds 2a з активним шумозаглушенням та новими кольорами, а модель Pixel Buds Pro 2 отримає новий колір Sterling.

На додаток до технічних анонсів, Google залучила до презентації кількох знаменитостей, серед яких нібито є Джиммі Феллон (американський комік, актор і телеведучий), Стівен Каррі (американський професійний баскетболіст, гравець клубу НБА) та Лендо Норріс (британський і бельгійський гонщик, який зараз виступає під британським прапором у Формулі-1), що додасть заходу розважального характеру.

Як дивитися?

Компанія вже створила запрошення на презентацію. Вона транслюватиметься на YouTube, тож ви вже зараз можете підписатися на сповіщення про початок.

Повертайтесь сюди 20 серпня о 20:00, щоб дивитися Made by Google: відео