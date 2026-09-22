Новая эра ПК: почему Googlebook – это не просто Chromebook

Как сообщает издание Tom's Guide, разработчики создали новую категорию устройств в ответ на компьютеры Apple и линейку Copilot+ от Microsoft. Операционная система Googlebook OS построена на базе ядра Android и Linux, полностью заменив классическую ChromeOS в премиальном сегменте. Это позволяет пользователям пользоваться привычным интерфейсом со смартфона Pixel, размещать виджеты прямо на рабочем столе, запускать полноценные мобильные приложения и использовать единую файловую систему.

В отличие от бюджетных Chromebook, новые гаджеты получили мощное аппаратное обеспечение. Производители оснастили устройства современными восьмиядерными процессорами Intel Core Ultra 3-й серии и чипами Qualcomm Snapdragon X Elite с 12-ядерным процессором Oryon с частотой до 4 гигагерц. Специальный нейронный модуль Hexagon NPU обеспечивает производительность более 45 TOPS для обработки задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

"Прежде всего, мы хотим, чтобы пользователи Android чувствовали, что для них есть ноутбук, который так же премиальный, красивый и производительный, как и их высококлассный смартфон",

– говорит Самир Самат, президент экосистемы Android в Google.

Искусственный интеллект Gemini и интеграция со смартфоном

Согласно публикации на Android Central, ключевым акцентом новой системы стала интеграция искусственного интеллекта Gemini Nano. Инженеры внедрили умный указатель Magic Pointer: легкое наведение курсора мыши над любым объектом на экране вызывает подсказки ИИ без необходимости выделять текст или делать скриншоты. Функция Rambler, которую можно запустить с помощью новой клавиши Quick Insert, обеспечивает быстрый доступ к буферу обмена, последним снимкам экрана и подсказкам Gemini.

Пользователи также получили функцию Create My Widget, которая генерирует персональные виджеты рабочего стола с помощью текстовых запросов, объединяя данные из почты Gmail, календаря и поисковика. Синхронизация со смартфоном позволяет транслировать экраны мобильных приложений на ноутбук благодаря функции Cast my Apps, мгновенно продолжать работу с черновиками и просматривать фотографии с телефона.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Разнообразие моделей и уникальный дизайн

Как отмечает обозреватель издания TechRadar, все ноутбуки первой волны получили фирменный элемент дизайна – многоцветную светодиодную панель Glowbar на задней крышке. Эта полоска отображает уровень заряда аккумулятора при подключении к сети и анимацию загрузки, а в дальнейшем разработчики смогут использовать ее API для уведомлений в своих приложениях.

На рынке появятся модели от нескольких ведущих брендовых производителей:

Lenovo Googlebook 15 оснащен сенсорным OLED-дисплеем диагональю 38,9 сантиметра с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 герц, 16 или 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объемом до 512 гигабайтов.

Acer готовит модель Googlebook 14 с 2,8K-дисплеем диагональю 35,56 сантиметра и 16 гигабайтами оперативной памяти по цене 1 022 евро (около 1 178 долларов США).

Asus представила ультралегкий Googlebook 14 весом 1 килограмм по цене 1 365 долларов США за версию на 512 гигабайт.

HP и Dell подготовили собственные версии на базе Snapdragon X Elite с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и возможностью подключения до трех внешних 4K-мониторов.

Цены и дата начала продаж

По данным 9to5Google, прием предварительных заказов на устройства уже начался, а официальные продажи стартуют 4–5 октября 2026 года. Стоимость новых флагманских ноутбуков в зависимости от конфигурации составляет от 899 до 1 299 долларов США.

Google гарантирует 10 лет системных обновлений для операционной системы Googlebook OS. Выпуск больших обновлений будет происходить ежеквартально по аналогии с графиком обновлений Android QPR, а патчи безопасности будут поступать регулярно без задержек от производителей оборудования.