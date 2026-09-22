Нова ера ПК: чому Googlebook це не просто Chromebook

Як повідомляє видання Tom's Guide, розробники створили нову категорію пристроїв як відповідь на комп'ютери Apple та лінійку Copilot+ від Microsoft. Операційна система Googlebook OS побудована на базі ядра Android та Linux, повністю замінивши класичну ChromeOS у преміальному сегменті. Це дозволяє користувачам отримувати звичний інтерфейс зі смартфона Pixel, розгортати віджети безпосередньо на робочому столі, запускати повноцінні мобільні застосунки та використовувати єдину файлову систему.

На відміну від бюджетних Chromebook, нові гаджети отримали потужне апаратне забезпечення. Виробники оснастили пристрої сучасними восьмиядерними процесорами Intel Core Ultra 3-ї серії та чипами Qualcomm Snapdragon X Elite з 12-ядерним процесором Oryon із частотою до 4 гігагерців. Спеціальний нейронний модуль Hexagon NPU забезпечує продуктивність понад 45 TOPS для обробки завдань штучного інтелекту безпосередньо на пристрої.

Перш за все, ми хочемо, щоб користувачі Android відчували, що для них є ноутбук, який є настільки ж преміальним, красивим і продуктивним, як і їхній висококласний смартфон,

– каже Самір Самат, президент екосистеми Android у Google.

Штучний інтелект Gemini та інтеграція зі смартфоном

Згідно з публікацією на Android Central, ключовим акцентом нової системи стала інтеграція штучного інтелекту Gemini Nano. Інженери впровадили розумний вказівник Magic Pointer: легке похитування курсора миші над будь-яким об'єктом на екрані викликає підказки ШІ без потреби виділяти текст чи робити скриншоти. Функція Rambler, яку можна запустити новою клавішею Quick Insert, дає швидкий доступ до буфера обміну, останніх знімків екрана та підказок Gemini.

Користувачі також отримали функцію Create My Widget, яка генерує персональні віджети робочого столу за допомогою текстових запитів, об'єднуючи дані з пошти Gmail, календаря та пошуковика. Синхронізація зі смартфоном дозволяє транслювати екрани мобільних застосунків на ноутбук завдяки функції Cast my Apps, миттєво продовжувати роботу з чернетками та переглядати фотографії з телефона.

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Різноманіття моделей та унікальний дизайн

Як зазначає оглядач видання TechRadar, усі ноутбуки першої хвилі отримали фірмовий елемент дизайну – багатоколірну світлодіодну панель Glowbar на задній кришці. Ця смужка показує рівень заряду акумулятора під час підключення до мережі та анімацію завантаження, а надалі розробники зможуть використовувати її API для сповіщень у власних програмах.

На ринку з'являться моделі від кількох провідних брендових виробників:

Lenovo Googlebook 15 оснастили сенсорним OLED-дисплеєм діагоналлю 38,9 сантиметра з роздільною здатністю 2880 × 1800 пікселів та частотою оновлення 120 герців, 16 або 32 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем до 512 гігабайтів.

Acer готує модель Googlebook 14 із 2,8K-дисплеєм діагоналлю 35,56 сантиметра та 16 гігабайтами оперативної пам'яті за ціною 1 022 євро (близько 1 178 доларів США).

Asus представила ультралегкий Googlebook 14 вагою 1 кілограм за ціною 1 365 доларів США за версію на 512 гігабайтів.

HP та Dell підготували власні версії на базі Snapdragon X Elite з підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4 та можливістю підключення до трьох зовнішніх 4K-моніторів.

Ціни та дата початку продажу

За даними 9to5Google, прийом попередніх замовлень на пристрої вже стартував, а офіційні продажі розпочнуться 4 – 5 жовтня 2026 року. Вартість нових флагманських ноутбуків залежно від конфігурації становить від 899 до 1 299 доларів США.

Google гарантує 10 років системних оновлень для операційної системи Googlebook OS. Випуск великих оновлень відбуватиметься щокварталу за аналогією з графіком оновлень Android QPR, а патчі безпеки надходитимуть регулярно без затримок від виробників обладнання.