Начните с самого главного – определите точную модель

Многие владельцы знают лишь то, что пользуются MacBook Air или MacBook Pro. Однако для потенциального покупателя этого недостаточно. Стоимость устройства напрямую зависит от поколения, объема оперативной памяти, накопителя и, самое главное, процессора.

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Именно тип чипа сегодня стал ключевым фактором ценообразования. После перехода Apple на собственные процессоры серии M спрос на компьютеры с Intel заметно снизился. Если Mac выпущен до 2020 года, он почти наверняка работает на Intel, а значит, продать его будет сложнее и дешевле.

Как определить реальную рыночную цену?

Одно из самых распространенных заблуждений продавцов – ориентироваться на сумму, которую они в свое время заплатили за компьютер. Рынок работает иначе.

Советую сначала посмотреть цены на восстановленные устройства в официальном магазине Apple Refurbished. Это позволит понять верхний предел стоимости похожих моделей. После этого стоит проверить предложения на вторичном рынке – прочесать OLX и другие площадки, где есть устройства максимально похожей конфигурации.

Важно учитывать и комплектацию. Оригинальная коробка, зарядное устройство, клавиатура или мышь могут повысить ценность вашего предложения, а если всё это в идеальном состоянии – то сверху можно добавить ещё несколько долларов. Зато отсутствие аксессуаров или заметные следы использования снижают потенциальную цену.

Почему Intel Mac стремительно дешевеют?

Проблема старых моделей заключается не только в производительности. Apple постепенно прекращает программную поддержку таких компьютеров.

После выхода macOS Tahoe компания оставила поддержку лишь нескольких моделей Mac на базе Intel, а следующая версия системы macOS Golden Gate вообще не будет работать на компьютерах с процессорами Intel. Это означает, что покупатели всё чаще отдают предпочтение моделям с чипами M1, M2, M3 или более новыми.

Хотя старые Mac ещё некоторое время будут получать обновления безопасности, перспективы их поддержки уже ограничены. Именно поэтому многие пользователи пытаются продать такие компьютеры сейчас, пока они ещё имеют определённую рыночную ценность.

Где продать Mac?

Существует несколько основных вариантов.

Первый вариант – самостоятельная продажа через онлайн-площадки: OLX, mono Базар. Такой способ обычно позволяет получить наибольшую сумму, но вам понадобится хорошее объявление, и учтите логистические хлопоты – скорее всего, устройство нужно будет качественно упаковать и отправить покупателю. Ну и остерегайтесь мошенников: не открывайте никаких ссылок, не соглашайтесь на общение в других мессенджерах. А ещё лучше – поищите покупателей среди знакомых.

– самостоятельная продажа через онлайн-площадки: OLX, mono Базар. Такой способ обычно позволяет получить наибольшую сумму, но вам понадобится хорошее объявление, и учтите логистические хлопоты – скорее всего, устройство нужно будет качественно упаковать и отправить покупателю. Ну и остерегайтесь мошенников: не открывайте никаких ссылок, не соглашайтесь на общение в других мессенджерах. А ещё лучше – поищите покупателей среди знакомых. Второй вариант – специализированные компании и магазины, которые выкупают технику Apple. Они платят меньше, поскольку в дальнейшем перепродают восстановленные устройства, зато процесс занимает минимум времени и хлопот.

Существует и третий способ – программа Apple Trade In, однако в Украине она официально недоступна, поскольку здесь нет точек продаж Apple. В то же время почти все сертифицированные ритейлеры предлагают услугу обмена или продажи техники Apple с доплатой. Важно также учесть, что далеко не все модели подходят для обмена, а предлагаемая сумма обычно ниже рыночной.

Когда продавать, чтобы получить больше денег?

Время продажи многие вообще не принимают во внимание, а оно также влияет на конечный результат. В целом есть несколько ключевых периодов, когда можно и быстрее, и выгоднее продать ноутбук.

Советую выставлять компьютер на продажу до презентации новых моделей Apple. После анонса очередного поколения старые устройства почти всегда дешевеют. Особенно это касается популярных линеек MacBook Air и MacBook Pro.

Еще один удачный период – конец лета, когда студенты готовятся к новому учебному году. В это время спрос на доступные ноутбуки традиционно растет.

Также активность покупателей увеличивается в преддверии зимних праздников, хотя тогда приходится конкурировать с многочисленными акциями и распродажами.

Не забывайте о безопасности

Перед продажей нужно не только почистить корпус устройства, но и правильно подготовить его с программной точки зрения.

Из собственного опыта советую создать резервную копию данных, полностью удалить информацию с накопителя и обязательно отвязать компьютер от учетной записи iCloud. Если этого не сделать, новый владелец может столкнуться с блокировкой активации, а само устройство фактически станет непригодным для использования.

Вкратце, рынок подержанных Mac в 2026 году значительно отличается от того, каким он был ещё несколько лет назад. Наибольшие шансы выгодно продать технику имеют владельцы моделей на чипах Apple Silicon, однако устройствами Apple на чипах Intel всё ещё можно заинтересовать покупателей. Ну и, конечно, не забудьте о предпродажном обслуживании компьютера – это важно не только для вас, но и для будущего владельца.