Как возник картофель?

Ученые долгое время не могли точно установить эволюционные связи между тремя родственными линиями растений: Petota (к которой относятся 107 диких видов и современный культурный картофель), Tomato (17 видов, включая обычный томат) и Etuberosum (три вида из Южной Америки). Разгадку удалось найти благодаря анализу геномов 128 растений этих трех групп с помощью передовых инструментов, недоступных ранее. Результаты, опубликованные в журнале Cell, показали, что геном картофеля имеет "мозаичную" структуру – он является смесью ДНК, унаследованной от предков томатов и линии Etuberosum, пишет 24 Канал.

Эта гибридизация стала возможной, поскольку обе родительские линии происходили от общего предка, жившего 13-14 миллионов лет назад. Хотя они развивались независимо, даже спустя примерно 5 миллионов лет сохранили достаточно генетической совместимости для скрещивания.

Главным результатом этого события стало появление клубней – подземных органов для хранения питательных веществ и воды. Предки томатов и Etuberosum их не имели. Исследователи связали эту новую черту с несколькими генами: ген SP6A, пришедший от томатной линии, эволюционировал в картофеле, чтобы отвечать за время образования клубней, а ген IT1 с линии Etuberosum – за само их формирование.

По мнению ученых, способность образовывать клубни дала картофелю огромное преимущество в суровых условиях, в частности в Андах, где в то время происходило активное поднятие гор. Это позволило новому растению завоевывать холодные и сухие высокогорные среды, способствовало его географическому распространению и эволюции в совершенно новую линию.