Як виникла картопля?

Вчені довгий час не могли точно встановити еволюційні зв'язки між трьома спорідненими лініями рослин: Petota (до якої належать 107 диких видів та сучасна культурна картопля), Tomato (17 видів, включно зі звичайним томатом) та Etuberosum (три види з Південної Америки). Розгадку вдалося знайти завдяки аналізу геномів 128 рослин цих трьох груп за допомогою передових інструментів, недоступних раніше. Результати, опубліковані в журналі Cell, показали, що геном картоплі має "мозаїчну" структуру – він є сумішшю ДНК, успадкованої від предків томатів та лінії Etuberosum, пише 24 Канал.

Ця гібридизація стала можливою, оскільки обидві батьківські лінії походили від спільного предка, що жив 13-14 мільйонів років тому. Хоча вони розвивалися незалежно, навіть через приблизно 5 мільйонів років зберегли достатньо генетичної сумісності для схрещування.

Головним результатом цієї події стала поява бульб – підземних органів для зберігання поживних речовин і води. Предки томатів та Etuberosum їх не мали. Дослідники пов’язали цю нову рису з кількома генами: ген SP6A, що прийшов від томатної лінії, еволюціонував у картоплі, щоб відповідати за час утворення бульб, а ген IT1 з лінії Etuberosum – за саме їхнє формування.

На думку вчених, здатність утворювати бульби дала картоплі величезну перевагу в суворих умовах, зокрема в Андах, де в той час відбувалося активне підняття гір. Це дозволило новій рослині завойовувати холодні та сухі високогірні середовища, сприяло її географічному поширенню та еволюції у цілком нову лінію.