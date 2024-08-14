Эти нейтрино, полученные на Большом адронном коллайдере (БАК), имеют характеристики, полностью согласующиеся со Стандартной моделью, что позволяет ученым изучать эти неуловимые частицы более всесторонне и проверять фундаментальные физические теории.

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Хотя нейтрино низких энергий, такие как солнечные нейтрино, и нейтрино сверхвысоких энергий из глубокого космоса были обнаружены ранее, нейтрино высоких энергий в диапазоне от 200-300 ГэВ до 10 ТэВ никогда не были искусственно созданы на Земле.

Детали эксперимента

Детектор FASER?, использованный в эксперименте, имеет общий вес 1,1 тонны, состоит из вольфрамовых пластин и чередующихся фотоэмульсий,. Исследователи сосредоточились на объеме детектора, эквивалентном примерно 129 килограммам, и идентифицировали четыре кандидата в события от взаимодействия электронных нейтрино и восемь от взаимодействия мюонных нейтрино.

Все идентифицированные события имели надежность выше 5 "сигм", что приравнивается к научному открытию. Кандидаты на создание нейтрино были найдены в диапазоне энергий от 520 до 1760 ГэВ – диапазоне, который был относительно неисследованным.

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Это открытие является еще одним доказательством того, что Стандартная модель точно описывает свойства нейтрино и углубляет наше понимание этих частиц. Успешное производство и обнаружение нейтрино высоких энергий в контролируемой среде открывает новые пути для проверки теорий в фундаментальной физике и расширяет границы научных знаний.