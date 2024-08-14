Ці нейтрино, отримані на Великому адронному колайдері (ВАК), мають характеристики, що повністю узгоджуються зі Стандартною моделлю, що дозволяє вченим вивчати ці невловимі частинки більш всебічно і перевіряти фундаментальні фізичні теорії.

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Хоча нейтрино низьких енергій, такі як сонячні нейтрино, та нейтрино надвисоких енергій з глибокого космосу були виявлені раніше, нейтрино високих енергій в діапазоні від 200-300 ГеВ до 10 Тев ніколи не були штучно створені на Землі.

Деталі експерименту

Детектор FASER?, використаний в експерименті, має загальну вагу 1,1 тонни, складається з вольфрамових пластин і фотоемульсії, що чергуються. Дослідники зосередилися на об'ємі детектора, еквівалентному приблизно 129 кілограма, та ідентифікували чотири кандидати в події від взаємодії електронних нейтрино і вісім від взаємодії мюонних нейтрино.

Усі ідентифіковані події мали надійність вище 5 "сигм", що прирівнюється до наукового відкриття. Кандидати на створення нейтрино були знайдені в діапазоні енергій від 520 до 1760 ГеВ – діапазоні, який був відносно недослідженим.

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Це відкриття є ще одним доказом того, що Стандартна модель точно описує властивості нейтрино і поглиблює наше розуміння цих частинок. Успішне виробництво та виявлення нейтрино високих енергій у контрольованому середовищі відкриває нові шляхи для перевірки теорій у фундаментальній фізиці та розширює межі наукових знань.