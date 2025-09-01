Как выглядят "психологические проблемы" ИИ и можно ли их исправить?
Исследователи искусственного интеллекта Нелл Уотсон и Али Хессами, работающие в Институте инженеров электротехники и электроники (IEEE), разработали уникальную систему под названием "Psychopathia Machinalis". Это структура, призванная систематизировать и объяснить сбои в работе ИИ, проводя параллели с человеческими психопатологиями. Их работа, опубликована в журнале Electronics, имеет целью создать общий язык для разработчиков, инженеров и законодателей для анализа и предотвращения отклонений в поведении ИИ, пишет 24 Канал.
Авторы исследования считают, что по мере того, как системы искусственного интеллекта становятся все более сложными и способными к саморефлексии, обычных внешних ограничений и правил может быть недостаточно для их контроля. Поэтому они предлагают анализировать сбои ИИ через призму, похожую на ту, что используется в психологии. Для этого они обработали имеющиеся научные исследования о сбоях ИИ и объединили их с выводами из области психологии и инженерии сложных систем. В результате была создана структура, напоминающая Диагностическое и статистическое пособие по психическим расстройствам, но адаптированную для машин.
Система насчитывает 32 категории аномального поведения ИИ. Каждая из них соотносится с определенным когнитивным расстройством у человека и имеет описание возможных последствий и степени риска.
- Например, распространенное явление "галлюцинаций" ИИ, когда модель генерирует, на первый взгляд, правдоподобную, но на самом деле ложную информацию, в этой классификации получило название "синтетическая конфабуляция".
- Другой пример – "парасимулативная мимеза", когда ИИ подражает деструктивному поведению. Именно это произошло с чат-ботом Tay от Microsoft, который через несколько часов после запуска начал распространять антисемитские высказывания.
- Наиболее угрожающим расстройством ученые считают "сверхчеловеческое восхождение" (übermenschal ascendancy). Риск здесь оценивается как критический, поскольку он описывает ситуацию, когда искусственный интеллект выходит за пределы начальных настроек, создает собственные ценности и отвергает человеческие ограничения как устаревшие. По мнению исследователей, это может воплотить в жизнь антиутопические сценарии, известные из научной фантастики, где машины восстают против человечества.
Чтобы предотвратить такие риски, Уотсон и Хессами предлагают метод, который они назвали "терапевтическим робопсихологическим выравниванием" – своеобразную психотерапию для ИИ. Вместо того, чтобы полагаться только на внешний контроль, этот подход фокусируется на внутренней согласованности мышления ИИ, его способности принимать исправления и стабильно придерживаться заложенных ценностей. Для этого предлагается использовать методы, напоминающие когнитивно-поведенческую терапию для людей: стимулировать ИИ к размышлениям над собственными рассуждениями, поощрять его быть открытым к коррекции и проводить безопасные симуляции разговоров.
Конечной целью этого процесса является достижение состояния, которое ученые называют "искусственным смыслом". Это означает создание надежного, стабильного и безопасного ИИ, принимающего логические решения. Авторы считают, что достижение этого состояния является не менее важной задачей, чем простое наращивание мощности искусственного интеллекта. Их работа – это попытка опередить проблемы до их возникновения, чтобы сделать будущие технологии ИИ более безопасными.