Почему амбициозный астрономический проект стал жертвой геополитики?

Решение об остановке строительства китайско-аргентинского радиотелескопа было принято правительством президента Хавьера Милея. Этот шаг стал прямой реакцией на требование администрации США, в частности министра финансов Скотта Бессента, "вывести Китай из Аргентины". Стремясь укрепить отношения с Соединенными Штатами и заручиться поддержкой Дональда Трампа, аргентинское правительство решило пожертвовать крупным международным научным проектом, пишет 24 Канал со ссылкой на Science.

Проект China-Argentina Radio Telescope (CART), который разрабатывался в течение последних десяти лет, должен был стать значительным шагом вперед для латиноамериканской науки. Радиотелескоп с антенной диаметром 40 метров строили в провинции Сан-Хуан на северо-западе Аргентины.

Его запуск планировался на 2026 год, после чего он стал бы самым большим и мощным инструментом такого типа в регионе. Ожидалось, что астрономы смогут начать первые испытания оборудования уже к концу этого года.

Резкий разворот в политике правительства Милея вызвал волну возмущения в научном и академическом сообществе Аргентины. Ученые, которые и до того страдали от значительного сокращения финансирования науки и технологий, восприняли остановку проекта как разрушительный удар по будущему страны. Высший совет Национального университета Сан-Хуана, на территории которого расположен телескоп, выступил с официальным заявлением. В нем выражена тревога из-за "очевидного вмешательства иностранных интересов, которое определяет судьбу научно-технического развития Аргентины и особенно влияет на международное научное сотрудничество с Китаем". Университет требует немедленно возобновить работы над проектом.

Администрация Милея, известна своей приверженностью политике Трампа, уже делала шаги, идущие в унисон с его идеологией, такие как выход из Всемирной организации здравоохранения. Остановка строительства телескопа стала еще одним свидетельством того, насколько далеко готово зайти правительство Аргентины, чтобы угодить политическим интересам США, даже если это противоречит собственным научным и технологическим амбициям.

И теперь инструмент, который должен был открывать тайны Вселенной, стал заложником земных политических интриг. Какой будет его дальнейшая судьба, пока неизвестно.

Что известно о CART?

Китайско-аргентинский радиотелескоп – это совместный проект Китая и Аргентины, предусматривающий строительство 40-метрового радиотелескопа, главным назначением которого является проведение радиоастрономических исследований небесных объектов южного полушария.

Телескоп CART разрабатывался для выполнения широкого спектра научных задач. Его планировали использовать как самостоятельно, так и в составе глобальных сетей для повышения точности наблюдений.



China-Argentina Radio Telescope / Рендер Китайской Академии наук

Основные научные цели проекта:

Исследование межзвездной среды.

Изучение процессов звездообразования и остатков сверхновых.

Астрохимические исследования, в частности поиск сложных молекул в космосе.

Изучение магнитных полей Галактики.

Поиск и мониторинг пульсаров.

Составление детальных карт радиоизлучения объектов южной небесной сферы.

CART должен был стать крупнейшим радиотелескопом в Южной Америке и значительно расширить возможности астрономов. Он предназначен для работы в диапазоне частот от 1 до 45 ГГц, охватывая до 8 различных длин волн.

CART планировали интегрировать в глобальную сеть радиотелескопов, в частности с обсерваториями AGGO, LLAMA, ALMA и китайским телескопом FAST, говорится на сайте Chinese Academy of Sciences. Этот режим позволяет объединять данные из нескольких телескопов для создания "виртуального" телескопа размером с континент, что обеспечивает чрезвычайно высокое разрешение изображений.

Интересно, что хотя проект является примером масштабного международного научного сотрудничества, некоторые эксперты выражали беспокойство, что объект может быть использован Китаем для глобального наблюдения и мониторинга за деятельностью США и стран НАТО. В частности, об этом изданию Dialogo сказал Эвклидес Тапиа, старший преподаватель международных отношений Панамского университета, еще в январе 2024 года, когда строительство только начиналось.