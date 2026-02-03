Модифицированный беспилотник смог сравниться по скорости со старыми военными истребителями времени Второй мировой войны, рассказывает NotebookCheck.

Смотрите также Первая страна в мире: Япония добыла редкоземельные ресурсы со дна Тихого океана

Как удалось достичь рекордной скорости?

Для установления рекорда Бенджамин Биггс существенно модернизировал свою предыдущую модель BlackBird, которая ранее уже попадала в Книгу рекордов Гиннесса с результатом 626 км/ч.

Инженер принял вызов от семьи Беллами из Южной Африки, чей дрон Peregreen V4 в декабре 2025 года показал скорость 658 км/ч, как рассказывало издание Interesting Engineering.

Чтобы вернуть лидерство, Биггс инвестировал в новую модификацию примерно 3000 долларов США и внес ряд важных изменений.

Были установлены новые электродвигатели AAX 2826 Competition , работающие на скорости 34 000 оборотов в минуту.

, работающие на скорости 34 000 оборотов в минуту. Инженер использовал параллельное соединение двух аккумуляторов для уменьшения нагрева во время экстремальных нагрузок.

для уменьшения нагрева во время экстремальных нагрузок. В конце пришлось улучшить аэродинамические свойства корпуса и максимально снизить массу устройства.

Во время полетов компоненты дрона, в частности двигатели и батареи, прогревались до температуры 70 – 76 градусов Цельсия. Тестирование было проведено на дистанции 100 метров в два этапа: по ветру и против него, чтобы определить средний показатель.

В первом заезде беспилотник разогнался до 635 км/ч, а в обратном направлении продемонстрировал впечатляющие 690 км/ч. Средняя скорость составила 661 км/ч, что на 3 км/ч больше предыдущего официального результата.

Установлен новый рекорд скорости для FPV дрона – смотрите видео:

Несмотря на очевидное достижение, представители Книги рекордов Гиннесса не присутствовали во время полетов для официальной фиксации. Поэтому формально действующим рекордом на сегодня остается показатель Люка и Майка Беллами – 658 км/ч.