Искусственный интеллект – решение всех проблем?

Завязывание шнурков или застегивание пуговиц кажутся нам тривиальными действиями, однако они требуют сложной координации мозга и мышц. На протяжении десятилетий ни одна машина не могла воспроизвести величайший инструмент человека – его руки. Но сейчас, как сообщает The Guardian, благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта разработчики вплотную приблизились к преодолению этого сложнейшего препятствия в робототехнике.

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Большинство компаний, работающих над этой технологией, сосредоточены в Китае. Новая волна стартапов использует мощную производственную базу страны и активную поддержку правительства в развитии так называемого "воплощенного ИИ".

Воплощенный искусственный интеллект (Embodied AI) – это концепция, при которой нейросети обретают физическое тело (например, робота). Это позволяет им не просто обрабатывать данные на серверах, а напрямую взаимодействовать с реальным материальным миром. Именно эта технология должна превратить роботов-гуманоидов из забавных игрушек в полезных бытовых помощников.

После выступления группы гуманоидов от компании Unitree на крупной выставке в 2025 году Китай охватила настоящая роботомания. Политики и представители технологического мира теперь видят в робототехнике ключ к спасению экономики в условиях старения и сокращения рабочей силы. В мае журнал Коммунистической партии Китая "Qiushi" отметил, что "роботы с воплощенным интеллектом" открывают новые рынки на триллионы юаней.

Несмотря на то, что Китай лидирует по количеству промышленных роботов (более половины заводских роботов мира устанавливается именно здесь), гуманоиды до сих пор остаются редкостью. Главная причина – большинство бытовых задач требуют гибких рук, подобных человеческим. Даже Илон Маск, создающий гуманоида Optimus, признал, что разработка рук является самым сложным инженерным вызовом.

Почему создать роботизированную руку так сложно?

Чжоу Юн, основатель китайской компании LinkerBot, отмечает, что разработка руки "в сто раз сложнее", чем создание всего остального тела гуманоида. Ее ловкость в 10 раз выше, чем у других частей тела, хотя по объему она составляет лишь одну десятую от всего робота. Именно поэтому в 2023 году Чжоу запустил LinkerBot, сосредоточившись исключительно на этой детали.

Сейчас компания производит около 5000 рук в месяц и планирует удвоить объемы производства. Среди главных целей стартапа – создание доступных протезов для людей с ампутациями по цене всего 1000 долларов за штуку, тогда как нынешние аналоги стоят десятки тысяч.

Быстрому развитию технологий способствует недорогая цепочка поставок, которая в Китае сформировалась благодаря индустрии электромобилей (от литий-ионных батарей до миниатюрных двигателей). Господин Юньчжэ, основатель компании Wuji Technology, вернулся из США в Шэньчжэнь в 2018 году именно по этой причине, ведь создавать сложное аппаратное обеспечение в Америке было практически невозможно из-за логистических ограничений.

Как разработчики учат роботов двигаться?

Рынок стремительно растет: в 2025 году объем рынка "ловких рук" в Китае превысил 50 миллиардов юаней (7,4 миллиарда долларов) по сравнению с 13 миллиардами юаней в 2024 году. Однако самой сложной задачей остаются программное обеспечение и управление этими механизмами.

Для обучения роботов стартапы используют несколько методов:

Телеоперация: метод дистанционного управления роботом, при котором человек-оператор выполняет действия, а машина повторяет их. Это позволяет собирать данные о движениях в пространстве для обучения моделей искусственного интеллекта.

метод дистанционного управления роботом, при котором человек-оператор выполняет действия, а машина повторяет их. Это позволяет собирать данные о движениях в пространстве для обучения моделей искусственного интеллекта. Носимые датчики: поскольку телеоперация требует сотен часов для простых действий, разработчики переходят на сенсорные устройства. Например, перчатка Wuji считывает данные о движении, давлении и прикосновении, помогая роботу понять, как аккуратно разбить яйцо, а не раздавить его.

Главная проблема обучения роботов сегодня – это фиксация того, как именно человек движется и что он чувствует при прикосновении. Эти вопросы до сих пор остаются полностью нерешенными.

Несмотря на все трудности, китайские предприниматели верят в скорый прорыв. Чжоу Юн мечтает о полностью автоматизированной фабрике, где роботизированные руки будут собирать новые роботизированные руки без участия людей, чтобы в конечном итоге освободить человечество от рутины и улучшить качество жизни.