SpaceX противодействует попыткам России заглушить Starlink, – Маск
Источник:Илон Маск
Основатель компании Space X Илон Маск высказался относительно попыток России глушить оператора системы спутниковой связи Starlink. Американский предприниматель отметил, что его компания выделяет значительные ресурсы на борьбу с этими попытками.
Таким образом Маск ответил на вопрос пользователя в соцсети Х относительно глушения Starlink на фронте.
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Маск высказался относительно глушения Starlink россиянами на фронте
В соцсети Х, пользователь Гавин Вейкер выложил сообщение, в котором утверждает, что Starlink остается единственной исправной системой связи на передовой в Украине, несмотря на настойчивые усилия россиян нарушить ее работу.
Мужчина утверждал, что другое военное коммуникационное оборудование США, такое, как Viasat, якобы вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось.
С этим сообщением согласился Илон Маск, который написал в соцсети Х, что его компания выделяет значительные ресурсы на борьбу с российским глушением, ведь это является большой проблемой.
В то же время основатель SpaceX отметил, что оккупантам якобы удалось заглушить все системы связи, которые используют украинские военные на фронте, кроме Starlink.
СМИ писали, что в ВСУ вышли из строя Starlink
- Журналисты The Washington Post написали, что еще в первый день российского наступления на севере Харьковской области терминалы компании Space X – Starlink – вышли из строя. В издание писали, что бойцы 125 отдельной бригады ТРО 10 мая потеряли все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.
- Командир подразделения дронов в бригаде сообщил журналистам, что в какой-то момент они остались полностью "слепы", поскольку не работал спутниковый интернет через Starlink. Поэтому нашим бойцам пришлось работать через рации или телефоны, в тех местах, где они еще работали.
- Стоит отметить, что Starlink на фронте используют как украинские, так и российские военные. В частности, оккупанты используют терминалы для координации атак, управления беспилотниками и другими видами военной техники.
- Кроме того, известно, что Пентагон работает вместе со Space X, чтобы помешать несанкционированному использованию интернет-терминалов Starlink российскими военными. К тому же несмотря на постоянную доступность терминалов Starlink в России через онлайн-платформы, пользователи страны-агрессора сталкиваются с проблемами подключения к спутниковому интернету.