Уникальная орбита космического рекордсмена

Ученые дали новому объекту название S301. Эта тусклая звезда вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая находится в самом сердце Млечного Пути. На пике скорости она разгоняется до невероятных 25 000 километров в секунду, что составляет примерно 8 % от скорости света, пишет Space.

Особенность этой звезды заключается в том, что она вращается вокруг Стрельца А* по очень тесной орбите, совершая полный оборот всего за 8,7 года, и приближается к черной дыре на расстояние, которое всего в 12 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Это беспрецедентно,

– прокомментировал аспирант Института внеземной физики имени Макса Планка в Германии Феликс Манг.

Это открытие дает астрономам уникальный инструмент для изучения самой гигантской черной дыры, масса которой достигает примерно 4,3 миллиона масс Солнца. Общая теория относительности предполагает, что вращающаяся черная дыра увлекает за собой само пространство и время. Этот феномен в науке называют увлечением инерциальных систем отсчета, или прецессией Ленце-Тирринга.

Поскольку S301 подходит чрезвычайно близко к Стрельцу А*, искривление орбиты, вызывающее этот эффект, может стать заметным и доступным для измерения уже в течение ближайшего десятилетия.

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Впервые в истории мы сможем непосредственно измерить вращение сверхмассивной черной дыры, что станет ключевой проверкой теории Альберта Эйнштейна,

– заявил соавтор научного исследования из Института внеземной физики имени Макса Планка Штефан Гиллессен.

История открытия и космическая драма

Несмотря на то, что звезда S301 чрезвычайно тусклая, исследователи впервые заметили ее в 2023 году с помощью сверхчувствительного прибора GRAVITY. Этот прибор работает в составе Очень большого телескопа-интерферометра Европейской южной обсерватории в Чили. Впоследствии ученые смогли отследить движение звезды в прошлом, проанализировав архивные данные наблюдений за 2017 и 2021 годы.

Необычная вытянутая форма орбиты космического объекта указывает на вероятную трагедию в его прошлом. Специалисты полагают, что ранее S301 входила в состав двойной звездной системы, которая подошла слишком близко к Стрельцу А*. Черная дыра разорвала этот тандем: она захватила одну звезду на свою орбиту, а ее спутницу выбросила в открытый космос с огромной скоростью.

Результаты этого увлекательного исследования ученые опубликовали 19 августа в научном журнале Nature. Астрономы планируют продолжить наблюдения с помощью обновленного прибора GRAVITY+ и Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, который сейчас находится в стадии строительства.

Очередное максимальное сближение звезды с черной дырой должно произойти в 2031 году. Ученые надеются, что наблюдения, которые охватят два полных оборота S301 по ее орбите, наконец позволят раскрыть тайну скорости вращения Стрельца А* вокруг своей оси.