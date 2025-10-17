Почему эта звезда такая особенная?

Недавно обнаруженная звезда, получившая название SDSS J0715-7334, расположена на расстоянии около 85 000 световых лет от Земли, на краю Млечного Пути. По классификации это красный гигант, масса которого примерно в 30 раз превышает массу Солнца. Уникальность этого объекта заключается в его химическом составе, а точнее – в рекордно низкой концентрации тяжелых элементов, которую астрономы называют металличностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Мы уже знаем, что Бетельгейзе имеет спутник – теперь ученые открыли удивительную правду о нем

Все известные звезды питаются благодаря ядерному синтезу, превращая легкие элементы, например водород, на более тяжелые, например, гелий, углерод и железо. Элементы, тяжелее железа, образуются во время взрывов сверхновых и впоследствии становятся частью новых звезд. Чем меньше в звезде металлов, тем она считается "чище" и ближе по составу к первым звездам во Вселенной, сформировавшимся из первоначальных облаков водорода после Большого взрыва, когда других элементов еще даже не существовало.

Согласно начальным анализам света, SDSS J0715-7334 почти вдвое "чище" предыдущей рекордсменки по самой низкой металличности и содержит в 10 раз меньше металлов, чем звезда с наименьшим содержанием железа, известная до сих пор.

Интересно, что в ней также чрезвычайно мало углерода, тогда как другие бедные железом звезды обычно имеют его в относительно большом количестве, что повышает их общую металличность.

Такое экстремально низкое содержание тяжелых элементов указывает на то, что SDSS J0715-7334 может быть звездой второго поколения, то есть прямым потомком первых звезд Вселенной, пишут ученые в своем исследовании, опубликованном на arXiv. Анализ ее движения свидетельствует, что она, вероятно, сформировалась в Большом Магеллановом Облаке – карликовой галактике-спутнике Млечного Пути – и впоследствии была захвачена гравитацией нашей галактики.

Это открытие также ставит перед учеными новую загадку. Существование SDSS J0715-7334 противоречит теории, согласно которой для охлаждения облаков горячего газа и последующего формирования звезд необходимо определенное минимальное количество тяжелых элементов. Этот порог называют "пределом охлаждения тонкой структуры". Исследователи предполагают, что в случае с такими "чистыми" звездами дополнительное охлаждение могла обеспечить космическая пыль, состоящая из обломков мертвых звезд и планет.