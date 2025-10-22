Samsung совместно с Google і Qualcomm официально запустила гарнитуру Galaxy XR – первое устройство в новой линейке Android XR. Компании обещают разработку целой серии устройств смешанной реальности, в частности "умных" очков, но сейчас внимание сосредоточено именно на этой гарнитуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Samsung.

Что умеет новая гарнитура Galaxy XR от Samsung?

Galaxy XR получила микро-OLED дисплеи с разрешением 3 552 × 3 840 пикселей (вместе 27 мегапикселей), что почти соответствует 8K. Частота обновления варьируется между 60, 72 и 90 Гц. Поле зрения составляет 109° по горизонтали и 100° по вертикали.

На корпусе размещены две широкоугольные камеры (18 мм, f/2.0, сенсоры 6,5 МП), которые поддерживают режим видеопроникновения – пользователь может видеть реальный мир в сочетании с цифровыми объектами. Камеры также снимают 3D-фото и видео. Дополнительно установлено шесть камер для "inside-out tracking" – система отслеживает движение без внешних датчиков. Она также фиксирует движения рук, которые являются основным способом взаимодействия.

Как сообщает GSM Arena, гарнитура имеет сенсор глубины, пять IMU (акселерометры и гироскопы) и датчик мерцания для более точной работы под искусственным освещением. Внутри расположены четыре камеры отслеживания глаз, позволяющие управлять взглядом и обеспечивающие распознавание радужки для авторизации.

Galaxy XR поддерживает регулировку межзрачкового расстояния (54–70 мм), оптические вставки для пользователей с очками и съемный световой экран для лучшей изоляции от внешнего света. Вес гарнитуры – 545 г (без батареи), а отдельный аккумулятор весит 302 г. Разделение батареи и корпуса уменьшает нагрузку на голову.

Работает устройство на Snapdragon XR2+ Gen 2 – процессоре с 20% более быстрым CPU и 15% более мощным GPU по сравнению с предшественником. Он обеспечивает полноцветный видеопроход с задержкой 12 мс. В комплекте – 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Galaxy XR поддерживает все Android-приложения, а разработчики могут создавать собственные XR-опыты через OpenXR, WebXR и Unity. Одной из ключевых функций стала интеграция с Google Gemini – пользователь может общаться с ИИ, который "видит" то же, что и он, и помогает планировать маршруты, искать места или отвечать на вопросы об объектах вокруг. В режиме видеопроникновения достаточно обвести объект пальцем, чтобы сразу запустить поиск.

Гарнитура также ориентирована на развлечения – от просмотра сериалов в виртуальном кинотеатре до одновременного показа нескольких спортивных трансляций. Есть поддержка XR-игр и проекта Adobe Project Pulsar – редактора видео в смешанной реальности, позволяющего превращать 2D-кадры в 3D.

Среди других характеристик: поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, шесть микрофонов и два двухполосных динамика (высокие и низкие частоты). Аккумулятора хватает примерно на 2 часа активной работы или 2,5 часа при просмотре 2D-видео на YouTube.

Galaxy XR уже доступна в США и Южной Корее по цене 1800 долларов. Покупатели в США получают бонусы – скидку 30% на аксессуары (кейс, контроллер, наушники Galaxy Buds3 Pro), 10% для студентов и бесплатную подписку на премиум-контент с XR-приложениями и играми. В будущем Samsung и Google планируют запустить линейку AI-очков совместно с брендами Warby Parker і Gentle Monster.

Почему неудачный запуск заставил Samsung вернуть старую модель смартфона?

Samsung рассматривает возвращение модели Galaxy S26 Plus в будущую линейку смартфонов. Причина – низкие продажи Galaxy S25 Edge, который должен был стать заменой Plus. Теперь серия S26 может включать сразу четыре устройства.

Edge планировался как альтернатива серии Plus – по аналогии с тем, как Apple заменила iPhone Plus на iPhone Air. Но спрос не оправдал прогнозов. Samsung сейчас выпускает около 300 тысяч Galaxy S25 Edge в течение сентября–декабря, тогда как Galaxy S25 Plus получит 500 тысяч единиц. Для сравнения: за тот же период производится 3,4 млн Galaxy S25 Ultra и 2,9 миллионов стандартных S25. Работа над Galaxy S26 Plus началась недавно, поэтому в 2026 году Samsung может представить четыре модели: Galaxy S26, S26 Edge, S26 Plus и S26 Ultra. Это решение позволит подстраховаться в случае, если Edge снова не оправдает ожиданий.