Что изменилось под корпусом новых флагманов

Главной новостью этого года стал отказ Samsung от собственных чипов Exynos в пользу платформы Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Это пятиядерный процессор, изготовленный по 3-нанометровому технологическому процессу, который обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 32% по сравнению с предыдущим поколением, пишет 24 Канал.



Samsung Galaxy Watch 9 / Фото 9to5Google

Базовая модель Galaxy Watch 9 сохранила привычный дизайн, однако стала на 25% легче благодаря алюминиевому корпусу. Производитель предлагает два размера: 40 миллиметров и 44 миллиметра. Несмотря на уменьшение веса, инженеры нашли место для более емких аккумуляторов. В младшей модели емкость выросла на 20% – с 325 до 390 миллиампер-часов, а в старшей она составляет 445 миллиампер-часов.



Samsung Galaxy Watch 9 и Ultra 2 / Фото 9to5Google

Экстремальная яркость и титановая выносливость

Настоящей звездой презентации стали Galaxy Watch Ultra 2. Эта модель в 47-миллиметровом титановом корпусе получила дисплей с потрясающей пиковой яркостью 5000 нит. Для сравнения: дисплей обычных Watch 9 обеспечивает яркость до 3000 нит, что также является высоким показателем для комфортного использования под прямыми солнечными лучами.



Samsung Galaxy Watch Ultra 2 / Фото 9to5Google

Толщина корпуса Ultra 2 уменьшилась до 10,7 миллиметра по сравнению с 12,1 миллиметра у предшественника. При этом внутри разместили гигантскую батарею емкостью 800 миллиампер-часов. Samsung утверждает, что часы могут работать до 60 часов с включенным режимом Always-On Display или до 20 часов в режиме постоянного GPS-трекинга.



Samsung Galaxy Watch Ultra 2 / Фото 9to5Google

Особое внимание уделили любителям водных видов спорта. Благодаря защите по стандарту IP69K и сертификации 10ATM часы выдерживают погружение на глубину до 100 метров. Совместно с брендом Mares разработано специальное приложение для дайвинга, которое предлагает различные режимы: от бесплатного таймера до платного Scuba-пакета за 7,99 долларов в месяц, включающего расчеты декомпрессии и поддержку газовых смесей Nitrox.



Samsung Galaxy Watch Ultra 2 / Фото 9to5Google

Искусственный интеллект и "магия" без кнопок

Обе модели работают под управлением One UI 9 Watch на базе Wear OS 7. Одной из самых обсуждаемых функций стала Raise to Talk. Она позволяет активировать ассистента Gemini, просто поднеся запястье ко рту, без использования кодовых слов или нажатия кнопок. Система научилась четко различать жест проверки времени и жест обращения к ИИ.

Кроме того, часы получили пакет функций Galaxy AI для мониторинга здоровья. Сюда входит одобренная FDA детекция апноэ во сне, персонализированные отчеты о кардионагрузке и индекс фитнеса. Новые ремешки с "воздушными карманами" обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха, что делает длительное ношение гаджета во время тренировок более комфортным.



Samsung Galaxy Watch 9 / Фото 9to5Google

Цены и доступность

Стоимость Galaxy Watch 9 начинается от 380 долларов за 40-миллиметровую версию с Bluetooth и достигает 460 долларов за 44-миллиметровую модель с поддержкой LTE.

Премиальный Galaxy Watch Ultra 2 обойдется покупателям в 700 долларов.

Предзаказы уже открыты, а официальные продажи начнутся 7 августа 2026 года.