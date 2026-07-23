Що змінилося під корпусом нових флагманів

Головною новиною цього року стала відмова Samsung від власних чипів Exynos на користь платформи Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Це п'ятиядерний процесор, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом, який забезпечує приріст продуктивності центрального процесора на 32% порівняно з попереднім поколінням, пише 24 Канал.



Samsung Galaxy Watch 9 / Фото 9to5Google

Базова модель Galaxy Watch 9 зберегла знайомий дизайн, проте стала на 25% легшою завдяки алюмінієвому корпусу. Виробник пропонує два розміри: 40 міліметрів і 44 міліметри. Попри зменшення ваги, інженери знайшли місце для більших акумуляторів. У молодшій моделі ємність зросла на 20% – з 325 до 390 міліампер-годин, а в старшій вона становить 445 міліампер-годин.



Samsung Galaxy Watch 9 та Ultra 2 / Фото 9to5Google

Екстремальна яскравість та титанова витривалість

Справжньою зіркою презентації став Galaxy Watch Ultra 2. Ця модель у 47-міліметровому титановому корпусі отримала дисплей із приголомшливою піковою яскравістю 5000 ніт. Для порівняння, дисплей звичайних Watch 9 видає до 3000 ніт, що також є високим показником для комфортного використання під прямими сонячними променями.



Samsung Galaxy Watch Ultra 2 / Фото 9to5Google

Товщина корпусу Ultra 2 зменшилася до 10,7 міліметра порівняно з 12,1 міліметра у попередника. При цьому всередині розмістили гігантську батарею на 800 міліампер-годин. Samsung стверджує, що годинник може працювати до 60 годин із увімкненим режимом Always-On Display або до 20 годин у режимі постійного GPS-трекінгу.



Samsung Galaxy Watch Ultra 2 / Фото 9to5Google

Особливу увагу приділили любителям водних видів спорту. Завдяки захисту за стандартом IP69K та сертифікації 10ATM, годинник витримує занурення на глибину до 100 метрів. Спільно з брендом Mares розробили спеціальний додаток для дайвінгу, який запропонує різні режими: від безкоштовного таймера до платного Scuba-пакета за 7,99 доларів на місяць, що включає розрахунки декомпресії та підтримку газових сумішей Nitrox.



Samsung Galaxy Watch Ultra 2 / Фото 9to5Google

Штучний інтелект та "магія" без кнопок

Обидві моделі працюють під управлінням One UI 9 Watch на базі Wear OS 7. Однією з найбільш обговорюваних функцій стала Raise to Talk. Вона дозволяє активувати асистента Gemini, просто піднісши зап'ястя до рота, без використання кодових слів або натискання кнопок. Система навчилася чітко розрізняти жест перевірки часу та жест звернення до ШІ.

Окрім цього, годинники отримали пакет функцій Galaxy AI для моніторингу здоров'я. Сюди входить детекція апное уві сні, схвалена FDA, персоналізовані звіти про кардіонавантаження та індекс фітнесу. Нові ремінці з "повітряними кишенями" забезпечують кращу циркуляцію повітря, що робить тривале носіння гаджета під час тренувань комфортнішим.



Samsung Galaxy Watch 9 / Фото 9to5Google

Ціни та доступність

Вартість Galaxy Watch 9 починається від 380 доларів за 40-міліметрову версію з Bluetooth і досягає 460 доларів за 44-міліметрову модель з підтримкою LTE.

Преміальний Galaxy Watch Ultra 2 обійдеться покупцям у 700 доларів.

Попередні замовлення вже відкриті, а офіційні продажі стартують 7 серпня 2026 року.