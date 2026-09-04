Технологические санкции как стимул для развития собственного производства

Согласно анализу инвестиционного банка Morgan Stanley, опубликованному изданием TechRadar, американские запреты вынудили Пекин ускорить разработку собственных аналогов. Аналитики изучили 229 первичных публичных размещений (IPO) на Шанхайской бирже Star Market в период с 2022 по 2026 год и обнаружили существенное смещение приоритетов китайских компаний.

В 2026 году почти каждая пятая компания (около 20%), выходившая на биржу, специализировалась на устранении уязвимостей и иностранной зависимости. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял менее одной компании из десяти. Таким образом, количество предприятий, работающих над импортозамещением в критически важных сферах, выросло более чем вдвое за четыре года.

Как изменился рынок полупроводников

Основные усилия китайского бизнеса сосредоточились на цепочке поставок полупроводников. Блокируя продажу собственных микросхем и оборудования, США создали мощный стимул для развития внутреннего рынка в Китае. В 2026 году эксперты Morgan Stanley насчитали на рынке 21 новую компанию, целенаправленно занимающуюся разработками в дефицитных нишах. При этом 19 из этих предприятий работают именно в сфере полупроводников.

В целом около 60% компаний, вышедших на биржу в 2026 году, вносят свой вклад в самообеспеченность технологического сектора Китая, тогда как в 2022 году эта доля составляла 41%.

Независимость от американского оборудования

Несмотря на то, что отдельные санкционные ограничения периодически ослаблялись, Китай продолжает вкладывать значительные ресурсы в стратегические отрасли, в частности в добычу сырья и производство оборудования для заводов. Длительные ограничения фактически подтолкнули китайские стартапы к полному замещению иностранных решений. Эксперты отмечают, что даже если США внезапно отменят все санкции, Китай уже находится на стадии, когда американское аппаратное обеспечение ему просто не понадобится.