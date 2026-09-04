Технологічні санкції як стимул для власного виробництва

Згідно з аналізом інвестиційного банку Morgan Stanley, який оприлюднило видання TechRadar, американські заборони змусили Пекін прискорити розробку власних аналогів. Аналітики вивчили 229 первинних публічних пропозицій (IPO) на Шанхайській біржі Star Market у період із 2022 по 2026 рік і виявили суттєве зміщення орієнтирів китайських компаній.

У 2026 році майже кожна п'ята компанія (близько 20%), яка виходила на біржу, спеціалізувалася на усуненні слабких місць та іноземної залежності. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив менше ніж одну компанію з десяти. Таким чином, кількість підприємств, що працюють над імпортозаміщенням у критичних сферах, зросла більш ніж удвічі за чотири роки.

Як змінився ринок напівпровідників

Головні зусилля китайського бізнесу зосередилися навколо ланцюга постачання напівпровідників. Блокуючи продаж власних мікросхем та обладнання, США створили потужний стимул для розвитку внутрішнього ринку в Китаї. У 2026 році експерти Morgan Stanley нарахували 21 нову компанію на ринку, які цілеспрямовано займаються розробками у дефіцитних нішах. При цьому 19 із цих підприємств працюють саме у сфері напівпровідників.

Загалом близько 60% компаній, що вийшли на біржу в 2026 році, роблять свій внесок у самозабезпечення технологічного сектору Китаю, тоді як у 2022 році ця частка складала 41%.

Незалежність від американського обладнання

Попри те, що окремі санкційні обмеження періодично послаблювали, Китай продовжує вкладати значні ресурси в стратегічні галузі, зокрема у видобуток сировини та виробництво обладнання для фабрик. Тривалі обмеження фактично підштовхнули китайські стартапи до повного заміщення іноземних рішень. Фахівці зазначають, що навіть якщо США раптово скасують усі санкції, Китай уже перебуває на стадії, коли американське апаратне забезпечення йому просто не знадобиться.