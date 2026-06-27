Apple готовит революцию: осенью выйдут сенсорный MacBook Ultra и обновленный MacBook Pro на базе M6

Компания Apple планирует кардинально обновить линейку своих ноутбуков уже этой осенью. Главной сенсацией станет появление совершенно нового класса устройств — MacBook Ultra с сенсорным OLED-дисплеем, тогда как классическая Pro-версия получит процессор следующего поколения.

Планы Apple по выпуску новых ноутбуков становятся всё более чёткими. Как сообщает авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман, уже этой осенью компания представит две мощные новинки, которые изменят привычную иерархию устройств бренда.

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Каким будет первый сенсорный MacBook Ultra?

Слухи о том, что Apple готовит топовый ноутбук, ходили давно. Сначала инсайдеры предполагали, что это будет глубокий редизайн существующей версии Pro, однако сейчас стало известно о создании совершенно новой линейки — MacBook Ultra. По словам Марка Гурмана, это устройство "займет верхнюю позицию в линейке Apple".

Поставки совершенно новых дисплейных панелей от Samsung Display для Apple должны начаться уже в июле 2026 года. Это позволит представить MacBook Ultra в третьем квартале 2026 года — вероятно, во время крупной сентябрьской презентации вместе с новыми смартфонами iPhone 18 Pro и гибким iPhone Ultra, сообщает РБК-Украина.

Новый флагман получит ряд уникальных характеристик:

Тандемный OLED и тонкий корпус: экраны будут изготавливаться по технологии двойного (тандемного) OLED, которая уже используется в последних планшетах iPad Pro. Она обеспечивает исключительную яркость, глубокий черный цвет и потребляет значительно меньше энергии. Благодаря этому корпус устройства станет заметно тоньше и легче без ущерба для автономности, отмечает РБК-Украина.

экраны будут изготавливаться по технологии двойного (тандемного) OLED, которая уже используется в последних планшетах iPad Pro. Она обеспечивает исключительную яркость, глубокий черный цвет и потребляет значительно меньше энергии. Благодаря этому корпус устройства станет заметно тоньше и легче без ущерба для автономности, отмечает РБК-Украина. Увеличенные размеры: благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея размеры экранов новых моделей немного увеличатся. Вместо 14 дюймов пользователи получат 14,3 дюйма, а у старшей версии размер увеличится с 16 до 16,3 дюйма.

благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея размеры экранов новых моделей немного увеличатся. Вместо 14 дюймов пользователи получат 14,3 дюйма, а у старшей версии размер увеличится с 16 до 16,3 дюйма. Dynamic Island: Apple планирует убрать привычный чёрный вырез ("чубчик") в верхней части экрана, заменив его на интерактивный остров.

Какие процессоры получит новинка и сколько она будет стоить?

Инновационный ноутбук будет работать на базе мощных чипов M5 Pro и M5 Max. При этом Apple решила изменить свою традиционную стратегию обновления аппаратного обеспечения.

Стало известно, что компания не планирует выпускать более поздние версии процессоров M6 Pro и M6 Max. Вместо этого инженеры ускорят разработку архитектуры M7 следующего поколения, которая будет ориентирована на сложные ИИ-нагрузки, сообщает MacRumors.

Обратите внимание! Из-за использования дорогого сенсорного OLED-экрана и новой аппаратной начинки стоимость MacBook Ultra вырастет. Эксперты прогнозируют, что новинка будет примерно на 20% дороже актуальных топовых моделей компании.

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Что известно об обновленном MacBook Pro на базе M6?

Вместе с премиальной моделью Ultra осенью дебютирует и классический MacBook Pro. Компания уже протестировала этот компьютер на базовом процессоре нового поколения M6 (модельный индекс J804). Его выпуск запланирован на текущий год. При этом визуально ноутбук полностью сохранит свой существующий дизайн.

Как Apple адаптирует macOS под сенсорные экраны?

Apple уже активно готовит программное обеспечение к этому переходу. В новой операционной системе macOS Golden Gate (macOS 27) обнаружены функции, оптимизированные для сенсорного управления:

поддержка сенсорного взаимодействия через Sidecar (при использовании iPad в качестве второго дисплея);

новые жестовые сценарии в системных приложениях;

мобильные элементы интерфейса, например, обновление страниц в Safari простым свайпом вниз, о чем сообщал 24 Канал.

Этот шаг является историческим для Apple. На протяжении многих лет руководство компании отвергало идею сенсорных экранов в Mac, строго разделяя ниши планшетов iPad и компьютеров MacBook. Появление MacBook Ultra означает смену философии и попытку создать идеальный инструмент, сочетающий в себе лучшее из обоих миров.