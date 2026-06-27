Apple готує революцію: восени вийдуть сенсорний MacBook Ultra та оновлений MacBook Pro на базі M6

Компанія Apple планує кардинально оновити лінійку своїх ноутбуків уже цієї осені. Головною сенсацією стане поява абсолютно нового класу пристроїв – MacBook Ultra із сенсорним OLED-дисплеєм, тоді як класична Pro-версія отримає процесор наступного покоління.

Плани Apple щодо випуску нових ноутбуків стають дедалі чіткішими. Як повідомляє авторитетний аналітик Bloomberg Марк Гурман, вже цієї осені компанія представить дві потужні новинки, які змінять звичну ієрархію пристроїв бренду.

Дивіться також: Схоже, Apple готує найбільшу зміну для MacBook за багато років

Яким буде перший сенсорний MacBook Ultra?

Чутки про те, що Apple готує топовий лептоп, ходили давно. Спочатку інсайдери припускали, що це буде глибокий редизайн існуючої версії Pro, проте зараз стало відомо про створення абсолютно нової лінійки – MacBook Ultra. За словами Марка Гурмана, цей пристрій «займе верхню позицію в лінійці Apple».

Постачання абсолютно нових дисплейних панелей від Samsung Display для Apple має розпочатися вже в липні 2026 року. Це дозволить представити MacBook Ultra в третьому кварталі 2026 року – ймовірно, під час великої вересневої презентації разом із новими смартфонами iPhone 18 Pro та гнучким iPhone Ultra, повідомляє РБК-Україна.

Новий флагман отримає низку унікальних характеристик:

Тандемний OLED та тонкий корпус: екрани виготовлятимуть за технологією подвійного (тандемного) OLED, яка вже використовується в останніх планшетах iPad Pro. Вона забезпечує виняткову яскравість, глибокий чорний колір та споживає значно менше енергії. Завдяки цьому корпус пристрою стане помітно тоншим і легшим без шкоди для автономності, зазначає РБК-Україна.

екрани виготовлятимуть за технологією подвійного (тандемного) OLED, яка вже використовується в останніх планшетах iPad Pro. Вона забезпечує виняткову яскравість, глибокий чорний колір та споживає значно менше енергії. Завдяки цьому корпус пристрою стане помітно тоншим і легшим без шкоди для автономності, зазначає РБК-Україна. Збільшені розміри: завдяки зменшенню рамок навколо дисплея розміри екранів нових моделей трохи збільшаться. Замість 14 дюймів користувачі отримають 14,3 дюйма, а старша версія збільшиться з 16 до 16,3 дюйма.

завдяки зменшенню рамок навколо дисплея розміри екранів нових моделей трохи збільшаться. Замість 14 дюймів користувачі отримають 14,3 дюйма, а старша версія збільшиться з 16 до 16,3 дюйма. Dynamic Island: Apple планує прибрати звичний чорний виріз ("чубчик") у верхній частині екрана, замінивши його на інтерактивний острівець.

Які процесори отримає новинка та скільки вона коштуватиме?

Інноваційний лептоп працюватиме на базі потужних чипів M5 Pro та M5 Max. При цьому Apple вирішила змінити свою традиційну стратегію оновлення залізяччя.

Стало відомо, що компанія не планує випускати старші версії процесорів M6 Pro та M6 Max. Замість цього інженери прискорять розробку архітектури M7 наступного покоління, яка буде орієнтована на складні ШІ-навантаження, повідомляє MacRumors.

Зверніть увагу! Через використання дорогого сенсорного OLED-екрана та нової апаратної начинки вартість MacBook Ultra зросте. Експерти прогнозують, що новинка буде приблизно на 20% дорожчою за актуальні топові моделі компанії.

Дивіться також: Аналітики вже прогнозують зростання ціни MacBook Neo: причина вельми неочікувана

Що відомо про оновлений MacBook Pro на базі M6?

Разом із преміальною моделлю Ultra восени дебютує і класичний MacBook Pro. Компанія вже протестувала цей комп'ютер на базовому процесорі нового покоління M6 (модельний індекс J804). Його реліз заплановано на поточний рік. При цьому візуально ноутбук повністю збереже свій існуючий дизайн.

Як Apple адаптує macOS під сенсорні екрани?

Apple вже активно готує програмне забезпечення до цього переходу. В новій операційній системі macOS Golden Gate (macOS 27) виявлено функції, заточені під сенсорне керування:

підтримка touch-взаємодії через Sidecar (під час використання iPad як другого дисплея);

нові жестові сценарії в системних додатках;

мобільні елементи інтерфейсу, наприклад, оновлення сторінок у Safari простим свайпом вниз, про що повідомляв 24 Канал.

Цей крок є історичним для Apple. Роками керівництво компанії відкидало ідею сенсорних екранів у Mac, жорстко розділяючи ніші планшетів iPad та комп'ютерів MacBook. Поява MacBook Ultra означає зміну філософії та спробу створити ультимативний інструмент, який поєднує найкраще з обох світів.