Федеральное правительство Швейцарии запустило программу, цель которой – изучить возможность постепенного перехода государственных структур с Microsoft 365 на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Об этом сообщает Techradar.

Почему Швейцария решила искать альтернативу Microsoft?

В рамках нового проекта альтернативные решения планируется внедрить примерно на 3 000 государственных устройствах. Это около 7% от ориентировочных 54 000 компьютеров, которые используются федеральными органами страны.

Завершить следующий этап программы планируется к концу 2027 года. При этом Швейцария пока не собирается полностью отказываться от Microsoft 365 на всех 3 000 компьютерах. Власти хотят запустить альтернативное программное обеспечение параллельно с продуктами Microsoft, чтобы избежать проблем в работе государственных служащих.

Таким образом, проект фактически станет масштабной проверкой того, способны ли решения с открытым кодом полноценно заменить популярные американские офисные и коммуникационные сервисы.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом уже протестировали государственные служащие

Швейцарское правительство уже имеет опыт экспериментов с программным обеспечением, которое может стать альтернативой Microsoft.

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Ранее федеральные органы провели тестирование немецкой платформы openDesk. В рамках предварительного этапа, получившего статус proof-of-concept, систему опробовали 172 федеральных служащих. openDesk использовали для работы с документами и электронной почтой – двух ключевых направлений, где государственные структуры традиционно зависят от больших корпоративных платформ.

Результаты этого тестирования стали частью более широкого процесса оценки возможностей перехода на альтернативное программное обеспечение.

Теперь эксперимент выходит на значительно более широкий уровень. Если ранее новую систему тестировали менее двухсот сотрудников, то следующий этап охватит уже тысячи устройств.

Дело не только в Microsoft

Несмотря на громкий заголовок об отказе от Microsoft, главной целью швейцарского правительства является не борьба с американской корпорацией.

Центральным понятием в этой программе стала цифровая суверенность. Швейцария стремится уменьшить зависимость критически важных государственных процессов от иностранных технологических компаний. Особое беспокойство вызывает зависимость от больших американских поставщиков программного обеспечения и облачных сервисов.

На фоне современной геополитической ситуации вопрос контроля над данными и технологической инфраструктурой становится все более важным для многих государств. Одним из факторов, вызывающих беспокойство, является американское законодательство в отношении облачных сервисов. При определенных условиях оно потенциально может позволять американским органам получать доступ к данным, которые обрабатывают компании из США.

Именно поэтому использование Microsoft 365 в швейцарских государственных структурах находится под пристальным вниманием. Для страны, которая стремится сохранить контроль над критически важной цифровой инфраструктурой, вопрос о том, где хранятся данные и кто юридически контролирует технологии, выходит далеко за рамки обычного выбора офисного пакета.

Европа постепенно ищет замену американским технологиям

Швейцария – не единственная европейская страна, которая начала искать альтернативы Microsoft и другим большим американским технологическим компаниям.

Подобные программы и инициативы уже появлялись во Франции и Германии. Основная тенденция заключается в развитии локальных технологических решений и использовании программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом может быть особенно привлекательным для государственных структур, поскольку оно потенциально дает больший контроль над технологической инфраструктурой.

Код таких систем может быть доступен для проверки и независимого аудита, а сама страна или организация может снизить свою зависимость от одного конкретного коммерческого поставщика. В то же время переход на новое программное обеспечение для тысяч сотрудников – сложный процесс.

Государственным служащим необходимо адаптироваться к новым инструментам, а различные системы должны корректно работать с документами и процессами, которые годами формировались вокруг Microsoft 365.

Именно поэтому Швейцария решила не отключать Microsoft 365 сразу. Параллельное использование двух систем должно позволить протестировать openDesk в реальных условиях и снизить риск сбоев в работе государственных учреждений.

Microsoft уже реагирует на требования Швейцарии

Microsoft также пытается учесть ужесточение требований Швейцарии в отношении цифрового суверенитета. В 2025 году американская корпорация объявила об инвестициях в размере 400 миллионов долларов в Швейцарию.

Основным направлением этих инвестиций стало развитие облачной инфраструктуры и технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание Microsoft уделяет клиентам в государственном секторе, финансовой сфере и здравоохранении – отраслях, где вопросы защиты информации и контроля над данными имеют особое значение.

Эти инвестиции можно рассматривать как попытку укрепить позиции компании на швейцарском рынке и предложить инфраструктуру, которая будет соответствовать местным требованиям. Однако швейцарское правительство параллельно продолжает собственную программу развития технологической независимости.

Сколько будет стоить переход?

Проект, охватывающий 3 000 устройств, оценивается примерно в 11,1 миллиона долларов. По информации Федеральной канцелярии Швейцарии, финансирование будет поступать из программ и инициатив, связанных с развитием цифрового суверенитета.

Высокая стоимость показывает, что переход государственной системы на новое программное обеспечение – это гораздо больше, чем просто установка другого офисного пакета.

Необходимо протестировать совместимость систем, обеспечить непрерывность работы, адаптировать инфраструктуру и организовать постепенное внедрение новых инструментов для тысяч пользователей.

Результаты этого эксперимента могут иметь значение не только для Швейцарии. Европейские страны все активнее обсуждают зависимость государственных структур от больших зарубежных технологических корпораций. Если швейцарский опыт покажет, что государственные органы могут эффективно работать на открытом программном обеспечении, это может стать важным примером для других стран.

В то же время пока Швейцария не объявляла о полном отказе от Microsoft 365. Ближайшие годы покажут, станет ли openDesk реальной долгосрочной альтернативой для государственных служащих или же открытые решения останутся лишь частью более широкой технологической экосистемы.

Одно уже очевидно: для современных правительств программное обеспечение постепенно превращается из простого рабочего инструмента в вопрос стратегической независимости.