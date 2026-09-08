Федеральний уряд Швейцарії розпочав програму, яка має перевірити можливість поступового переходу державних структур від Microsoft 365 до програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Про це пише Techradar.

Чому Швейцарія вирішила шукати альтернативу Microsoft?

У межах нового проєкту альтернативні рішення планують запровадити приблизно на 3 000 державних пристроях. Це близько 7% від орієнтовних 54 000 комп'ютерів, які використовуються федеральними органами країни.

Завершити наступний етап програми планують до кінця 2027 року. При цьому Швейцарія поки не збирається повністю відмовлятися від Microsoft 365 на всіх 3 000 комп'ютерах. Влада хоче запустити альтернативне програмне забезпечення паралельно з продуктами Microsoft, щоб уникнути проблем у роботі державних службовців.

Таким чином, проєкт фактично стане масштабною перевіркою того, чи здатні рішення з відкритим кодом повноцінно замінити популярні американські офісні та комунікаційні сервіси.

Відкритий код уже протестували державні службовці

Швейцарський уряд уже має досвід експериментів із програмним забезпеченням, яке може стати альтернативою Microsoft.

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Раніше федеральні органи провели тестування німецької платформи openDesk. У межах попереднього етапу, який отримав статус proof-of-concept, систему випробували 172 федеральні працівники. openDesk використовували для роботи з документами та електронною поштою – двох ключових напрямків, де державні структури традиційно залежать від великих корпоративних платформ.

Результати цього тестування стали частиною ширшого процесу оцінки можливостей переходу на альтернативне програмне забезпечення.

Тепер експеримент виходить на значно більший рівень. Якщо раніше нову систему тестували менш ніж дві сотні співробітників, наступний етап охопить уже тисячі пристроїв.

Справа не лише в Microsoft

Попри гучний заголовок про відмову від Microsoft, головною метою швейцарського уряду є не боротьба з американською корпорацією.

Центральним поняттям у цій програмі стала цифрова суверенність. Швейцарія прагне зменшити залежність критично важливих державних процесів від іноземних технологічних компаній. Особливу увагу викликає залежність від великих американських постачальників програмного забезпечення та хмарних сервісів.

На тлі сучасної геополітичної ситуації питання контролю над даними та технологічною інфраструктурою стає дедалі важливішим для багатьох держав. Одним із чинників, які викликають занепокоєння, є американське законодавство щодо хмарних сервісів. За певних умов воно потенційно може дозволяти американським органам отримувати доступ до даних, які обробляють компанії зі США.

Саме тому використання Microsoft 365 у швейцарських державних структурах перебуває під особливою увагою. Для країни, яка хоче зберігати контроль над критично важливою цифровою інфраструктурою, питання того, де зберігаються дані та хто юридично контролює технології, виходить далеко за межі звичайного вибору офісного пакета.

Європа поступово шукає заміну американським технологіям

Швейцарія не є єдиною європейською країною, яка почала шукати альтернативи Microsoft та іншим великим американським технологічним компаніям.

Схожі програми та ініціативи вже з'являлися у Франції та Німеччині. Головна тенденція полягає у розвитку локальних технологічних рішень та використанні програмного забезпечення з відкритим кодом.

Відкрите програмне забезпечення може бути особливо привабливим для державних структур, оскільки воно потенційно дає більше контролю над технологічною інфраструктурою.

Код таких систем може бути доступним для перевірки та незалежного аудиту, а сама країна або організація може отримати меншу залежність від одного конкретного комерційного постачальника. Водночас перехід на нове програмне забезпечення для тисяч працівників є складним процесом.

Державним службовцям потрібно адаптуватися до нових інструментів, а різні системи повинні коректно працювати з документами та процесами, які роками створювалися навколо Microsoft 365.

Саме тому Швейцарія вирішила не вимикати Microsoft 365 одномоментно. Паралельне використання двох систем має дозволити протестувати openDesk у реальних умовах та зменшити ризик збоїв у роботі державних установ.

Microsoft уже реагує на вимоги Швейцарії

Microsoft також намагається врахувати посилення вимог Швейцарії щодо цифрової суверенності. У 2025 році американська корпорація оголосила про інвестиції у розмірі 400 мільйонів доларів у Швейцарію.

Головним напрямком цих вкладень став розвиток хмарної інфраструктури та технологій штучного інтелекту.

Особливу увагу Microsoft приділяє клієнтам у державному секторі, фінансовій сфері та охороні здоров'я – галузях, де питання захисту інформації та контролю над даними мають особливе значення.

Ці інвестиції можна розглядати як спробу зміцнити позиції компанії на швейцарському ринку та запропонувати інфраструктуру, яка відповідатиме місцевим вимогам. Проте швейцарський уряд паралельно продовжує власну програму розвитку технологічної незалежності.

Скільки коштуватиме перехід?

Проєкт, який охоплює 3 000 пристроїв, оцінюється приблизно в 11,1 мільйона доларів. За інформацією Федеральної канцелярії Швейцарії, фінансування надходитиме з програм та ініціатив, пов'язаних із розвитком цифрової суверенності.

Висока вартість демонструє, що перехід державної системи на нове програмне забезпечення – це значно більше, ніж просто встановлення іншого офісного пакета.

Необхідно протестувати сумісність систем, забезпечити безперервність роботи, адаптувати інфраструктуру та організувати поступове впровадження нових інструментів для тисяч користувачів.

Результати цього експерименту можуть мати значення не лише для Швейцарії. Європейські країни дедалі активніше обговорюють залежність державних структур від великих закордонних технологічних корпорацій. Якщо швейцарський досвід покаже, що державні органи можуть ефективно працювати на відкритому програмному забезпеченні, це може стати важливим прикладом для інших країн.

Водночас наразі Швейцарія не оголошувала про повну відмову від Microsoft 365. Найближчі роки покажуть, чи стане openDesk реальною довгостроковою альтернативою для державних службовців, або ж відкриті рішення залишаться лише частиною ширшої технологічної екосистеми.

Одне вже очевидно: для сучасних урядів програмне забезпечення поступово перетворюється з простого робочого інструменту на питання стратегічної незалежності.