В Санта-Кларе в Калифорнии 9 августа умерла 56-летняя Сьюзан Войчицки – "крестная мать" Google и гендиректор YouTube с 2014 по 2023 год.
Именно в гараже Сьюзан создали поисковик Google – в 1998 году она сдала его в аренду Сергею Брину и Ларри Пейджу, где те создали технологию поисковой системы. Впоследствии Войчицки уволилась с должности в Intel ради новообразованной Google. В 1999 году она стала его шестнадцатой сотрудницей.
Чем известна Войчицки, как она связана с самыми популярными сервисами в мире и почему ее называют "крестной матерью" Google и YouTube – читайте в материале 24 Канала.
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От чего умерла Войчицки
По информации мужа Денниса Тропера и гендиректора Google Сундара Пичаи, причиной смерти Сьюзан стал рак легких. Женщина боролась с болезнью два года.
Моя любимая жена в течение 26 лет и мать наших пятерых детей покинула нас сегодня после двух лет жизни с немелкоклеточным раком легких,
– написал муж Сьюзан Деннис Тропер в фейсбуке.
В феврале 2023 года Войчицки объявила о планах уйти из YouTube, чтобы сосредоточиться на "семье, здоровье и личных увлекательных проектах". Тогда ни она, ни компания не поделились с общественностью состоянием здоровья Сьюзан.
Войчицки была одной из "ветеранок" Google – она едва ли не дольше всех продержалась в компании и является одной из самых известных руководительниц в Кремниевой долине.
За что Сьюзан прозвали "крестной матерью"
С 2014 по 2023 годы Войчицки возглавляла YouTube. За это время видеосервис стал популярным среди миллиардов пользователей и тысяч музыкальных исполнителей. И это ее достижение – до YouTube женщина специализировалась на монетизации рекламы, будучи старшим вице-президентом Google по рекламе.
Войчицки с соучредителями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином объединяют не только профессиональные, но и семейные связи. Младшая сестра Сьюзан, Энн, основательница компании по генетическим тестам 23andMe, была замужем за Брином несколько лет. За близость с Пейджем и Брином пионеры-работники Google прозвали Сьюзан "мини-генеральным директором".
Сьюзан – настоящая крестная мать Google. Это человек, имевший наибольшее влияние на компанию, чем это следует из любого из ее прозвищ,
– сказал о Войчицки Кевал Десаи, инвестор и бывший сотрудник Google.
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"Самая важная сотрудница, о которой никогда не слышали"
За пределами Google Войчицки не была слишком известной и не появлялась на обложках журналов. Статья Mercury News за 2011 год называет ее "самым важным сотрудником Google, о котором вы никогда не слышали" и описывает ее как "футбольную маму" (североамериканское сленговое выражение, в котором говорится о женщине, что возит своих детей на спортивные кружки и соревнования).
Сьюзан Войчицки / Фото Getty Images
Сьюзан, мать пятерых детей, была одной из немногих женщин на высших должностях в технологической индустрии.
"Она – это источник вдохновения для многих, особенно для нас, работающих матерей", – писала о Войчицки Присцилла Лау из YouTube.
Мы хотим быть на правильной стороне истории,
– сказала как-то Войчицки ключевому рекламодателю сервиса.
За время пребывания Войчицки на посту компания столкнулась с целым рядом скандалов, связанных с теориями заговоров, пропагандой, насильственными идеологиями и шоу-бизнесом. Это все превратило видеосервис в поле битвы. Поэтому задачами Сьюзан было и решение проблем спонсоров, авторов и регуляторов, и внедрение защитных механизмов.
Детство и лучшее решение Сьюзан
Сьюзан Даян Войчицки родилась 5 июля 1968 года в калифорнийской Санта-Кларе, в южной части сонного пригорода, который вскоре превратится в Кремниевую долину. Ее отец Стэнли, который в детстве сбежал из коммунистической Польши, преподавал физику в Стэнфордском университете, а мать Эстер работала журналисткой и учительницей в средней школе Пало-Альто. Кроме Анны, у Войчицки был еще один ребенок – младшая Джанет, которая стала антропологом и эпидемиологом.
Родители поощряли девушек "иметь интересную карьеру, делать что-то значимое", рассказывала Сьюзан британскому изданию Evening Standard в 2017 году.
Далее Сьюзан изучала историю в Гарвардском университете, затем работала фотокорреспондентом в Индии. Через несколько лет она вернулась в Калифорнию, чтобы получить ученую степень по экономике и бизнесу, прежде чем пойти работать маркетологом в Intel. Во время работы там она познакомилась с Брином и Пейджем, тогдашними докторантами Стэнфордского университета, которые искали место для офиса своей компании под названием Google.com. Войчицки как раз приобрела тогда дом в Менло-Парке, городке к северу от Стэнфорда. В 1998 году она предоставила Брину и Пейджу место в своем гараже, который стал первым офисом Google.
Гараж Google / Фото Visit San Jose
Десятилетия спустя Войчицки призналась, что сначала скептически относилась к Google, поскольку известные поисковые системы, такие как Yahoo и AltaVista, казалось, блокировали веб-серфинг. Google быстро доказал ее ошибку. Она назвала аренду своего гаража "одним из лучших решений в своей жизни".
В 1999 году Сьюзан присоединилась к компании как первый менеджер по маркетингу, хотя Брин и Пейдж не дали ей бюджета на продвижение своего сайта.
"Это было немного странно", – вспоминала она много лет спустя.
Новые времена – новые потребности: как Сьюзан развивала YouTube
"Люди хотят видеть других людей со всего мира. Они любят свое телевидение и шоу, но им также интересно видеть различных новых авторов", – сказала Войчицки в разговоре с The New York Times в 2014 году.
После прихода на должность гендиректора видеосервиса Сьюзан сосредоточила YouTube на премиум-рекламе, музыкальных и детских передачах – это помогло достичь цели в миллиард часов ежедневного просмотра. Однако некоторые планы сорвались из-за политических проблем. Сервис использовали в частности исламские экстремисты для трансляции пропаганды и ужасных кадров экзекуций.
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После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году YouTube неоднократно подвергался критике из-за того, что его алгоритмы рекомендаций держат зрителей в зависимости от дезинформации и фейковых новостей. YouTube сталкивался с бойкотом рекламодателей и звезд. В 2019 году правительство США подало в суд на YouTube за нарушение законов о конфиденциальности детей в интернете.
Войчицки потратила годы на борьбу с проблемами – и получила результат. Продажи рекламы на YouTube выросли более чем втрое – до 29,2 миллиарда долларов – с 2017 до 2022 года. И хотя на YouTube до сих пор появляется контроверсионный контент, а Россия даже пытается заблокировать сервис, это лишь подчеркивает его важность в интернет-мире.