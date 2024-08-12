У Санта-Кларі в Каліфорнії 9 серпня померла 56-річна Сьюзан Войчицькі – "хрещена мати" Google та гендиректорка YouTube з 2014 по 2023 рік.

Саме у гаражі Сьюзан створили пошуковик Google – у 1998 році вона здала його в оренду Сергію Бріну та Ларрі Пейджу, де ті створили технологію пошукової системи. Згодом Войчицькі звільнилась з посади в Intel заради новоствореної Google. У 1999 році вона стала його шістнадцятою співробітницею.

Чим відома Войчицькі, як вона повʼязана з найпопулярнішими сервісами у світі та чому її називають "хрещеною матірʼю" Google та YouTube – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Від чого померла Войчицькі

За інформацією чоловіка Денніса Тропера та гендиректора Google Сундара Пічаї, причиною смерті Сьюзан став рак легенів. Жінка боролася з хворобою два роки.

Моя кохана дружина протягом 26 років і мати наших п’ятьох дітей покинула нас сьогодні після двох років життя з недрібноклітинним раком легенів,

– написав чоловік Сьюзан Денніс Тропер у фейсбуці.

Зверніть увагу! За даними Єльської школи медицини, недрібноклітинний рак легенів (саме на нього хворіла Войчицькі) – один з двох основних типів раку легенів і є найбільш поширеним.

У лютому 2023 року Войчицькі оголосила про плани піти з YouTube, щоб зосередитися на "сім'ї, здоров'ї та особистих захопливих проєктах". Тоді ні вона, ні компанія не поділилися з громадськістю станом здоров'я Сьюзан.

Войчицькі була однією з "ветеранок" Google – вона чи не найдовше протрималася у компанії і є однією з найвідоміших керівниць у Кремнієвій долині.

За що Сьюзан прозвали "хрещеною матір'ю"

З 2014 по 2023 роки Войчицькі очолювала YouTube. За цей час відеосервіс став популярним серед мільярдів користувачів та тисяч музичних виконавців. І це її здобуток – до YouTube жінка спеціалізувалася на монетизації реклами, бувши старшою віцепрезиденткою Google з реклами.

Цікаво. У 2006 році компанія Google придбала YouTube за 1,65 мільярда доларів. Бувши частиною Google, YouTube швидко підняв охоплення глядачів у всьому світі, але для нього було важко знайти комерційну модель. Медіакомпанії неохоче розміщували свої матеріали на безкоштовному сайті, а маркетологи не поспішали підтримувати аматорський контент.

Войчицькі зі співзасновниками Google Ларрі Пейджем та Сергієм Бріном поєднують не лише професійні, а й сімейні зв'язки. Молодша сестра Сьюзан, Енн, засновниця компанії з генетичних тестів 23andMe, була одружена з Бріном кілька років. За близькість з Пейджем та Бріном піонери-працівники Google прозвали Сьюзан "мінігенеральним директором".

Сьюзан – справжня хрещена мати Google. Це людина, що мала найбільший вплив на компанію, ніж це випливає з будь-якого з її прізвиськ,

– сказав про Войчицькі Кевал Десаї, інвестор і колишній співробітник Google.

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"Найважливіша працівниця, про яку ніколи не чули"

За межами Google Войчицькі не була надто відомою та не з'являлася на обкладинках журналів. Стаття Mercury News за 2011 рік називає її "найважливішим співробітником Google, про якого ви ніколи не чули" і описує її як "футбольну маму" (північноамериканський сленговий вираз, в якому йдеться про жінку, що возить своїх дітей на спортивні гуртки та змагання).



Сьюзан Войчицькі / Фото Getty Images

До теми. У 1998 році Войчицькі вийшла заміж за Денніса Тропера, який також працював у Google. У пари народилося п'ятеро дітей. На жаль, їхній 19-річний син Марко помер від випадкового передозування наркотиками в лютому 2024 року у кампусі Каліфорнійського університету в Берклі, де він проживав.

Сьюзан, мати п'ятьох дітей, була однією з небагатьох жінок на вищих посадах у технологічній індустрії.

"Вона – це джерело натхнення для багатьох, особливо для нас, матерів, які працюють", – писала про Войчицькі Прісцилла Лау з YouTube.

Ми хочемо бути на правильному боці історії,

– сказала якось Войчицькі ключовому рекламодавцю сервісу.

За час перебування Войчицькі на посаді компанія зіткнулася з цілим рядом скандалів, пов'язаних із теоріями змов, пропагандою, насильницькими ідеологіями та шоубізнесом. Це все перетворило відеосервіс на поле битви. Тож задачами Сьюзан було і розв'язання проблем спонсорів, авторів та регуляторів, і запровадження захисних механізмів.

Дитинство та найкраще рішення Сьюзан

Сьюзан Даян Войчицькі народилася 5 липня 1968 року в каліфорнійській Санта-Кларі, у південній частині сонного передмістя, яке незабаром перетвориться на Кремнієву долину. Її батько Стенлі, який у дитинстві втік із комуністичної Польщі, викладав фізику в Стенфордському університеті, а мати Естер працювала журналісткою та вчителькою у середній школі Пало-Альто. Крім Анни, у Войчицьких була ще одна дитина – молодша Джанет, яка стала антропологинею та епідеміологинею.

Батьки заохочували дівчат "мати цікаву кар'єру, робити щось значуще", розповідала Сьюзан британському виданню Evening Standard у 2017 році.

Далі Сьюзан вивчала історію в Гарвардському університеті, потім працювала фотокореспонденткою в Індії. За кілька років вона повернулася до Каліфорнії, щоб здобути науковий ступінь з економіки та бізнесу, перш ніж піти працювати маркетологинею в Intel. Під час роботи там вона познайомилася з Бріном і Пейджем, тодішніми докторантами Стенфордського університету, які шукали місце для офісу своєї компанії під назвою Google.com. Войчицькі якраз придбала тоді будинок у Менло-Парку, містечку на північ від Стенфорда. У 1998 році вона надала Бріну та Пейджу місце у своєму гаражі, який став першим офісом Google.



Гараж Google / Фото Visit San Jose

Десятиліття потому Войчицькі зізналася, що спочатку скептично ставилася до Google, оскільки відомі пошукові системи, такі як Yahoo та AltaVista, здавалося, блокували вебсерфінг. Google швидко довів її помилку. Вона назвала оренду свого гаража "одним із найкращих рішень у своєму житті".

У 1999 році Сьюзан приєдналася до компанії як перший менеджер з маркетингу, хоча Брін і Пейдж не дали їй бюджету на просування свого сайту.

"Це було трохи дивно", – згадувала вона багато років потому.

Нові часи – нові потреби: як Сьюзан розвивала YouTube

"Люди хочуть бачити інших людей зі ​​всього світу. Вони люблять своє телебачення та шоу, але їм також цікаво бачити різних нових авторів", – сказала Войчицькі у розмові з The New York Times у 2014 році.

Після приходу на посаду гендиректора відеосервісу Сьюзан зосередила YouTube на преміум-рекламі, музичних та дитячих передачах – це допомогло досягти мети у мільярд годин щоденного перегляду. Однак деякі плани зірвалися через політичні проблеми. Сервіс використовували зокрема ісламські екстремісти для трансляції пропаганди та жахливих кадрів екзекуцій.

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Після обрання Дональда Трампа президентом США у 2016 році YouTube неодноразово піддавався критиці через те, що його алгоритми рекомендацій тримають глядачів у залежності від дезінформації та фейкових новин. YouTube зіштовхувався з бойкотом рекламодавців та зірок. У 2019 році уряд США подав до суду на YouTube за порушення законів про конфіденційність дітей в інтернеті.

Войчицькі витратила роки на боротьбу з проблемами – і отримала результат. Продажі реклами на YouTube зросли більш ніж утричі – до 29,2 мільярда доларів – з 2017 до 2022 року. І хоча на YouTube досі з'являється контроверсійний контент, а Росія навіть намагається заблокувати сервіс, це лише підкреслює його важливість в інтернет-світі.