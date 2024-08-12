"Крестная мать" Google и YouTube: что известно о Сьюзан Войчицки, которая умерла от рака

В Санта-Кларе в Калифорнии 9 августа умерла 56-летняя Сьюзан Войчицки – "крестная мать" Google и гендиректор YouTube с 2014 по 2023 год.

Именно в гараже Сьюзан создали поисковик Google – в 1998 году она сдала его в аренду Сергею Брину и Ларри Пейджу, где те создали технологию поисковой системы. Впоследствии Войчицки уволилась с должности в Intel ради новообразованной Google. В 1999 году она стала его шестнадцатой сотрудницей.

Чем известна Войчицки, как она связана с самыми популярными сервисами в мире и почему ее называют "крестной матерью" Google и YouTube – читайте в материале 24 Канала.

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От чего умерла Войчицки

По информации мужа Денниса Тропера и гендиректора Google Сундара Пичаи, причиной смерти Сьюзан стал рак легких. Женщина боролась с болезнью два года.

Моя любимая жена в течение 26 лет и мать наших пятерых детей покинула нас сегодня после двух лет жизни с немелкоклеточным раком легких,

– написал муж Сьюзан Деннис Тропер в фейсбуке.

По данным Йельской школы медицины, немелкоклеточный рак легких (именно им болела Войчицки) – один из двух основных типов рака легких и является наиболее распространенным.

В феврале 2023 года Войчицки объявила о планах уйти из YouTube, чтобы сосредоточиться на "семье, здоровье и личных увлекательных проектах". Тогда ни она, ни компания не поделились с общественностью состоянием здоровья Сьюзан.

Войчицки была одной из "ветеранок" Google – она едва ли не дольше всех продержалась в компании и является одной из самых известных руководительниц в Кремниевой долине.

За что Сьюзан прозвали "крестной матерью"

С 2014 по 2023 годы Войчицки возглавляла YouTube. За это время видеосервис стал популярным среди миллиардов пользователей и тысяч музыкальных исполнителей. И это ее достижение – до YouTube женщина специализировалась на монетизации рекламы, будучи старшим вице-президентом Google по рекламе.

В 2006 году компания Google приобрела YouTube за 1,65 миллиарда долларов. Будучи частью Google, YouTube быстро поднял охват зрителей во всем мире, но для него было трудно найти коммерческую модель. Медиакомпании неохотно размещали свои материалы на бесплатном сайте, а маркетологи не спешили поддерживать любительский контент.

Войчицки с соучредителями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином объединяют не только профессиональные, но и семейные связи. Младшая сестра Сьюзан, Энн, основательница компании по генетическим тестам 23andMe, была замужем за Брином несколько лет. За близость с Пейджем и Брином пионеры-работники Google прозвали Сьюзан "мини-генеральным директором".

Сьюзан – настоящая крестная мать Google. Это человек, имевший наибольшее влияние на компанию, чем это следует из любого из ее прозвищ,

– сказал о Войчицки Кевал Десаи, инвестор и бывший сотрудник Google.

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"Самая важная сотрудница, о которой никогда не слышали"

За пределами Google Войчицки не была слишком известной и не появлялась на обложках журналов. Статья Mercury News за 2011 год называет ее "самым важным сотрудником Google, о котором вы никогда не слышали" и описывает ее как "футбольную маму" (североамериканское сленговое выражение, в котором говорится о женщине, что возит своих детей на спортивные кружки и соревнования).



Сьюзан Войчицки / Фото Getty Images

В 1998 году Войчицки вышла замуж за Денниса Тропера, который также работал в Google. У пары родилось пятеро детей. К сожалению, их 19-летний сын Марко умер от случайной передозировки наркотиками в феврале 2024 года в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, где он проживал.

Сьюзан, мать пятерых детей, была одной из немногих женщин на высших должностях в технологической индустрии.

"Она – это источник вдохновения для многих, особенно для нас, работающих матерей", – писала о Войчицки Присцилла Лау из YouTube.

Мы хотим быть на правильной стороне истории,

– сказала как-то Войчицки ключевому рекламодателю сервиса.

За время пребывания Войчицки на посту компания столкнулась с целым рядом скандалов, связанных с теориями заговоров, пропагандой, насильственными идеологиями и шоу-бизнесом. Это все превратило видеосервис в поле битвы. Поэтому задачами Сьюзан было и решение проблем спонсоров, авторов и регуляторов, и внедрение защитных механизмов.

Детство и лучшее решение Сьюзан

Сьюзан Даян Войчицки родилась 5 июля 1968 года в калифорнийской Санта-Кларе, в южной части сонного пригорода, который вскоре превратится в Кремниевую долину. Ее отец Стэнли, который в детстве сбежал из коммунистической Польши, преподавал физику в Стэнфордском университете, а мать Эстер работала журналисткой и учительницей в средней школе Пало-Альто. Кроме Анны, у Войчицки был еще один ребенок – младшая Джанет, которая стала антропологом и эпидемиологом.

Родители поощряли девушек "иметь интересную карьеру, делать что-то значимое", рассказывала Сьюзан британскому изданию Evening Standard в 2017 году.

Далее Сьюзан изучала историю в Гарвардском университете, затем работала фотокорреспондентом в Индии. Через несколько лет она вернулась в Калифорнию, чтобы получить ученую степень по экономике и бизнесу, прежде чем пойти работать маркетологом в Intel. Во время работы там она познакомилась с Брином и Пейджем, тогдашними докторантами Стэнфордского университета, которые искали место для офиса своей компании под названием Google.com. Войчицки как раз приобрела тогда дом в Менло-Парке, городке к северу от Стэнфорда. В 1998 году она предоставила Брину и Пейджу место в своем гараже, который стал первым офисом Google.



Гараж Google / Фото Visit San Jose

Десятилетия спустя Войчицки призналась, что сначала скептически относилась к Google, поскольку известные поисковые системы, такие как Yahoo и AltaVista, казалось, блокировали веб-серфинг. Google быстро доказал ее ошибку. Она назвала аренду своего гаража "одним из лучших решений в своей жизни".

В 1999 году Сьюзан присоединилась к компании как первый менеджер по маркетингу, хотя Брин и Пейдж не дали ей бюджета на продвижение своего сайта.

"Это было немного странно", – вспоминала она много лет спустя.

Новые времена – новые потребности: как Сьюзан развивала YouTube

"Люди хотят видеть других людей со всего мира. Они любят свое телевидение и шоу, но им также интересно видеть различных новых авторов", – сказала Войчицки в разговоре с The New York Times в 2014 году.

После прихода на должность гендиректора видеосервиса Сьюзан сосредоточила YouTube на премиум-рекламе, музыкальных и детских передачах – это помогло достичь цели в миллиард часов ежедневного просмотра. Однако некоторые планы сорвались из-за политических проблем. Сервис использовали в частности исламские экстремисты для трансляции пропаганды и ужасных кадров экзекуций.

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После избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году YouTube неоднократно подвергался критике из-за того, что его алгоритмы рекомендаций держат зрителей в зависимости от дезинформации и фейковых новостей. YouTube сталкивался с бойкотом рекламодателей и звезд. В 2019 году правительство США подало в суд на YouTube за нарушение законов о конфиденциальности детей в интернете.

Войчицки потратила годы на борьбу с проблемами – и получила результат. Продажи рекламы на YouTube выросли более чем втрое – до 29,2 миллиарда долларов – с 2017 до 2022 года. И хотя на YouTube до сих пор появляется контроверсионный контент, а Россия даже пытается заблокировать сервис, это лишь подчеркивает его важность в интернет-мире.