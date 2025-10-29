Мы на собственном опыте испытали все особенности Perplexity AI и теперь 24 Канал готов поделиться пятью полезными функциями, которые помогут автоматизировать задачи и эффективно организовать работу с информацией. Подробнее о функциях и возможностях можно узнать на сайте поддержки Perplexity.

Как раскрыть весь потенциал поиска Perplexity?

Как мы уже отметили, большинство людей использует стандартный веб-поиск Perplexity для всех запросов вроде привычного гугления лишь с тем отличием, что поиском здесь занимается специальный инструмент.

Однако сервис позволяет не только искать, но точно контролировать источники информации. Например функция сфокусированного поиска, доступная через иконку глобуса, позволяет ограничивать поиск определенными типами источников.

Например, можно выбрать Academic для доступа к рецензируемым научным работам,

Perplexity AI позволяет искать определенный тип информации благодаря сфокусированному поиску / Скриншот 24 Канала

Что это вообще дает? Такой подход значительно повышает качество результатов: для медицинских тем вы получите научные исследования вместо сообщений в блогах, а для поиска отзывов о товаре – честные мнения реальных пользователей.

Кроме того, Perplexity позволяет подключить личные аккаунты Google Drive, Gmail, Dropbox, GitHub и Notion, чтобы искать информацию непосредственно в ваших документах и письмах. Это очень полезно, если вам трудно отыскать нужный документ на Google Диске.

Как запрограммировать личного помощника?

Специальная функция пространств, или Spaces, создана для планирования и работы над проектами, или комплексными задачами. Это больше, чем просто папки чатов – каждое "пространство" можно настроить с помощью индивидуальных инструкций – так называемого главного промпута, который будет определять, как Perplexity будет отвечать на запросы в рамках этого проекта.



Приложение содержит предварительно сконфигурированные пространства, но пользователь может создать и настроить собственное / Скриншот 24 Канала

Например, вы работаете над новым сценарием для видео на YouTube, поэтому можно создать пространство для исследования темы и добавить инструкцию, или задание – всегда предлагать идеи для названий видео и анализировать конкурентов.

Дополнительно, в пространство можно один раз загрузить файлы, например технические спецификации или научные работы, и ИИ будет ссылаться на них во всех последующих разговорах, что избавляет от необходимости постоянно копировать тот же контекст.

Как запланировать повторяющиеся задачи?

Функция Tasks (Задачи) позволяет автоматизировать повторяющиеся поисковые запросы. Вы можете настроить расписание, чтобы Perplexity выполнял поиск ежедневно, еженедельно или в определенное время, а результаты присылал вам на почту или отображал на информационной панели.

Чтобы создать задание, нужно перейти в свой профиль, выбрать Tasks, написать запрос (например, "найти последние новости из мира технологий за 24 часа") и установить время выполнения.

Это удобно для получения ежедневных дайджестов новостей или мониторинга информации по определенной теме.



Повторяющиеся запросы можно запланировать на конкретный день и время / Скриншот 24 Канала

Как превратить свои проекты в структурированные страницы?

Малоизвестная, но полезная функция Pages (Страницы) позволяет превращать ваши проекты или исследования в отредактированные веб-страницы с четкой структурой, разделами и заголовками.

Для этого нужно открыть нужную ветку обсуждения, нажать на меню с тремя точками и выбрать Convert to page (Конвертировать в страницу). Perplexity автоматически сгенерирует документ, который можно дополнить изображениями, отредактировать и опубликовать.

Такие страницы идеально подходят для создания быстрых отчетов или справочных материалов, которые можно экспортировать в PDF или делиться по ссылке.



Собственные проекты можно конвертировать в страницы и делиться работой с другими / Скриншот 24 Канала

Как работать с файлами в Perplexity?

Perplexity также позволяет работать с файлами. Вместо того чтобы вводить информацию вручную, вы можете загрузить PDF-документы, изображения или другие файлы и задавать вопросы относительно их содержания.

Для этого лишь нужно в поле ввода запроса выбрать иконку скрепки, или подключить собственное облачное хранилище, например Google Диск. Далее следует выбрать нужный документ в поддерживаемом формате и начать работу.

Например, можно загрузить скриншот с сообщением об ошибке при настройке программы, и Perplexity предоставит пошаговую инструкцию для ее решения.

Контекст сохраняется на протяжении всего разговора, а если сохранить файлы в Spaces, они станут постоянной базой знаний для вашего проекта.

Если вы хотите подробнее окунуться во все возможности Perplexity, стоит ознакомиться с материалом на платформе LearnPrompting. Здесь собран полноценный гайд по всем функциям инструмента.