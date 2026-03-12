Часть таких "скрытых" функций работает уже давно, другие появились недавно – и все они способны сделать съемку проще и удобнее, рассказывает BGR.

Запись видео длинным нажатием кнопки фото

Пользователи обычно переключаются между режимами "Фото" и "Видео", но iPhone позволяет записывать ролики даже без изменения режима.

Для этого достаточно зажать кнопку спуска затвора – запись начнется мгновенно, а завершится после того, как вы уберете палец. Если нужно снимать дольше, можно провести вправо, чтобы зафиксировать запись и освободить руки.

В таком режиме также доступна параллельная фотосъемка. Дополнительный плюс – возможность менять соотношение сторон видео, чего не позволяет стандартный режим "Видео".

Правда, есть нюанс: при съемке в формате 16:9 качество ограничивается 1080p, а в форматах 4:3 или 1:1 повышается примерно до 1440p. Для контент-криэйторов, которые привыкли к 4K, это может быть минусом, тогда как для повседневных видео – вполне приемлемый вариант.

Кнопку Camera Control можно настроить

Еще одна малоизвестная возможность связана с кнопкой Camera Control, которая появилась в более новых моделях iPhone. По умолчанию она открывает стандартную камеру, но ее можно переназначить на стороннее приложение – например, если вы часто пользуетесь камерой в соцсетях.

Для этого нужно изменить соответствующий параметр в настройках камеры. После этого кнопка будет работать почти так же: нажатие сделает фото, а проведение пальцем поможет менять масштаб. Важно лишь, чтобы выбранная программа имела доступ к камере.

Как сделать фото не касаясь экрана?

Сделать фото без прикосновения к экрану также реально. В приложении "Команды" доступна функция голосового запуска съемки – достаточно активировать голосового помощника и сказать соответствующую фразу.

Камера сделает снимок без открытия интерфейса предварительного просмотра. При желании этот сценарий можно отредактировать – добавить таймер или переключиться на фронтальную камеру.

Интерактивное сканирование текста и ссылок

Смартфон также умеет "читать" текст через камеру. Если навести объектив на номер телефона, веб-ссылку или любую другую надпись, система предложит выполнить действие – позвонить, открыть сайт, скопировать или перевести текст.

Функция поддерживает несколько языков, среди которых английский, испанский, французский, японский и турецкий. Это может быть полезно для быстрого сохранения контактов, работы с конспектами или просмотра информации на плакатах.

Плавный зум одной кнопкой

Наконец, кнопка Camera Control способна обеспечить плавный, непрерывный зум. Вместо стандартного переключения между фиксированными значениями – например, 0.5x, 1x или 4x – пользователь может активировать режим точного масштабирования.

После этого достаточно провести пальцем по кнопке, чтобы увеличивать или уменьшать кадр с высокой точностью.

Интересный факт! На флагманских моделях максимальный уровень зума может достигать десятков крат, что особенно удобно при съемке удаленных объектов.

Эти функции не всегда оказываются в центре внимания презентаций или рекламных материалов, но способны существенно упростить повседневную фотосъемку, а сканирование текста через камеру вообще будет полезным для выполнения различных бытовых задач.

Функции, о которых мы вам рассказали, открывают новые сценарии использования камеры и могут вам пригодиться, поэтому о таких моментах лучше знать и поделиться ими со знакомыми.