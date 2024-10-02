Когда наблюдать затмение "Огненное кольцо"

Точное время затмения зависит от местонахождения. По данным TimeandDate.com, частичную фазу затмения можно будет увидеть в 11:43 по восточному стандартному времени (15:43 по Гринвичу), сообщает Техно 24.

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Кольцевая фаза, когда тень от Луны создаст "огненное кольцо", начнется в 12:50 по восточноевропейскому времени (16:50 по Гринвичу). Затмение достигнет своего максимума в 14:45 по восточноевропейскому времени (18:45 по Гринвичу).

В то же время украинцы, к сожалению, не смогут наблюдать ни частичного солнечного затмения, ни явления "огненного кольца". Однако, благодаря трансляции его можно будет увидеть онлайн. Трансляция начнется в 20:15 по киевскому времени.

Солнечное затмение онлайн

Что такое "огненное кольцо"

Разница между полным и кольцеобразным солнечным затмением заключается в расстоянии Луны от Земли. Орбита Луны вокруг Земли является эллиптической, а это значит, что расстояние между двумя телами со временем несколько меняется.



Лунная тень во время затмения / Фото NASA

Если Луна расположена достаточно близко, чтобы полностью покрыть Солнце, это создает полное солнечное затмение, когда на Земле появляется путь полной темноты – известный как путь полного затмения.

Однако во время затмения 2 октября Луна будет дальше на своей орбите. Как следствие, она не будет полностью заслонять Солнце, оставляя вокруг Луны яркое светлое кольцо, известное как "огненное кольцо".

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Это явление будет видно вдоль пути шириной 266 километров, простирающегося через Тихий океан, Патагонию (юг Чили и Аргентины) и Атлантический океан. Тень пройдет прямо через центр Солнца, создавая это впечатляющее небесное событие.