Коли спостерігати затемнення "Вогняне кільце"

Точний час затемнення залежить від місцезнаходження. За даними TimeandDate.com, часткову фазу затемнення можна буде побачити об 11:43 за східним стандартним часом (15:43 за Гринвічем), повідомляє Техно 24.

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Кільцева фаза, коли тінь від Місяця створить "вогняне кільце", розпочнеться о 12:50 за східноєвропейським часом (16:50 за Гринвічем). Затемнення досягне свого максимуму о 14:45 за східноєвропейським часом (18:45 за Гринвічем).

Водночас українці, на жаль, не зможуть спостерігати ні часткового сонячного затемнення, ні явища "вогняного кільця". Однак, завдяки трансляції його можна буде побачити онлайн. Трансляція розпочнеться о 20:15 за київським часом.

Сонячне затемнення онлайн

Що таке "вогняне кільце"

Різниця між повним і кільцеподібним сонячним затемненням полягає у відстані Місяця від Землі. Орбіта Місяця навколо Землі є еліптичною, а це означає, що відстань між двома тілами з часом дещо змінюється.



Місячна тінь під час затемнення / Фото NASA

Якщо Місяць розташований досить близько, щоб повністю покрити Сонце, це створює повне сонячне затемнення, коли на Землі з'являється шлях повної темряви – відомий як шлях повного затемнення.

Однак під час затемнення 2 жовтня Місяць буде далі на своїй орбіті. Як наслідок, він не повністю затулятиме Сонце, залишаючи навколо Місяця яскраве світле кільце, відоме як "вогняне кільце".

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Це явище буде видно вздовж шляху шириною 266 кілометрів, що простягається через Тихий океан, Патагонію (південь Чилі та Аргентини) і Атлантичний океан. Тінь пройде прямо через центр Сонця, створюючи цю вражаючу небесну подію.