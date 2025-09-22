Следить за солнечным затмением можно было благодаря онлайн-трансляции события, поскольку на большинстве территорий планеты оно было недоступно для наблюдения, объясняет 24 Канал.

Как проходило солнечное затмение ?

Конкретное частичное солнечное затмение происходило во время фазы новолуния, когда лунный диск проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает его полностью.

Первые изображения явления 21 сентября были сделаны во время прямой трансляции портала Time and Date через час после восхода солнца. Члены Астрономического общества Данидина в Новой Зеландии смогли сфотографировать Солнце, когда оно появилось из-за большого облака на восточном горизонте.

Силуэт Луны начал двигаться по солнечному диску слева направо. В момент максимального затмения над городом Данидин было скрыто 70% солнечной поверхности. В это время свет, проходивший через небольшие отверстия, например в дуршлаге, приобретал форму полумесяца, повторяя небесную сцену.

После пика затмения лунный силуэт в течение следующего часа полностью сошел с диска Солнца, возвращая ему привычное сияние.

Частичное солнечное затмение 21 сентября 2025 года:

Фото Dunedin Astronomical Society

Когда ждать следующего солнечного затмения?

Следующее затмение, которое украсит небо Земли, будет кольцеобразным солнечным затмением 17 февраля 2026 года. Его будет видно из южной части Африки и Антарктиды.

Полный перечень солнечных затмений до 2030 года