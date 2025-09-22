Следить за солнечным затмением можно было благодаря онлайн-трансляции события, поскольку на большинстве территорий планеты оно было недоступно для наблюдения, объясняет 24 Канал.
Как проходило солнечное затмение ?
Конкретное частичное солнечное затмение происходило во время фазы новолуния, когда лунный диск проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает его полностью.
Первые изображения явления 21 сентября были сделаны во время прямой трансляции портала Time and Date через час после восхода солнца. Члены Астрономического общества Данидина в Новой Зеландии смогли сфотографировать Солнце, когда оно появилось из-за большого облака на восточном горизонте.
Силуэт Луны начал двигаться по солнечному диску слева направо. В момент максимального затмения над городом Данидин было скрыто 70% солнечной поверхности. В это время свет, проходивший через небольшие отверстия, например в дуршлаге, приобретал форму полумесяца, повторяя небесную сцену.
После пика затмения лунный силуэт в течение следующего часа полностью сошел с диска Солнца, возвращая ему привычное сияние.
Частичное солнечное затмение 21 сентября 2025 года:
Фото Dunedin Astronomical Society
Когда ждать следующего солнечного затмения?
Следующее затмение, которое украсит небо Земли, будет кольцеобразным солнечным затмением 17 февраля 2026 года. Его будет видно из южной части Африки и Антарктиды.
Полный перечень солнечных затмений до 2030 года
- 17 февраля 2026 года: Кольцеобразное затмение, которое будет видно в Южной Америке и Африке.
- 12 августа 2026 года: Полное затмение, которое смогут наблюдать в Гренландии, Исландии и Испании.
- 6 февраля 2027 года: Кольцеобразное затмение над Южной Америкой и Африкой.
- 2 августа 2027 года: Полное затмение, которое называют "затмением века". Его будет видно в Испании, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Украине оно будет видимо как частичное.
- 26 января 2028 года: Кольцеобразное затмение для Южной Америки и Антарктиды.
- 22 июля 2028 года: Полное затмение, которое увидят в Австралии и Новой Зеландии.
- 1 июня 2030 года: Кольцеобразное затмение, видимое в Северной Африке, Европе и Азии. В Украине его можно будет наблюдать в Крыму.
- 25 ноября 2030 года: Полное затмение над Южной Африкой и Австралией.