Стежити за сонячним затемненням можна було завдяки онлайн-трансляції події, оскільки на більшості територій планети воно було недоступне для спостереження, пояснює 24 Канал.

Як проходило сонячне затемнення ?

Конкретне часткове сонячне затемнення відбувалося під час фази нового місяця, коли місячний диск проходить між Землею та Сонцем, але не закриває його повністю.

Перші зображення явища 21 вересня були зроблені під час прямої трансляції порталу Time and Date через годину після сходу сонця. Члени Астрономічного товариства Данідіна в Новій Зеландії змогли сфотографувати Сонце, коли воно з'явилося з-за великої хмари на східному горизонті.

Силует Місяця почав рухатися по сонячному диску зліва направо. У момент максимального затемнення над містом Данідін було приховано 70% сонячної поверхні. У цей час світло, що проходило через невеликі отвори, наприклад у друшляку, набувало форми півмісяця, повторюючи небесну сцену.

Після піку затемнення місячний силует протягом наступної години повністю зійшов з диска Сонця, повертаючи йому звичне сяйво.

Часткове сонячне затемнення 21 вересня 2025 року:

Фото Dunedin Astronomical Society

Коли чекати наступного сонячного затемнення?

Наступне затемнення, яке прикрасить небо Землі, буде кільцеподібним сонячним затемненням 17 лютого 2026 року. Його буде видно з південної частини Африки та Антарктиди.

