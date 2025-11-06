Чем солнечные вспышки отличаются от корональных выбросов массы?

Солнечные вспышки представляют собой внезапные и интенсивные взрывы, происходящие из-за высвобождения магнитной энергии в активных областях солнечных пятен. Вспышки – это не то же самое, что корональные выбросы массы, поскольку во втором случае мы имеем дело не со всплесками электромагнитного излучения, а с физическим выбросом материи в космос. Отличаются и их последствия для нашей планеты, пишет 24 Канал.

Смотрите также Какую температуру имеют солнечные вспышки

Солнечная вспышка сопровождается рентгеновским и ультрафиолетовым излучением, которое распространяется в пространстве со скоростью света. Это означает, что для достижения Земли ему нужно столько же, сколько и свету – около восьми минут.

Корональный выброс массы движется значительно медленнее вспышки, преодолевая расстояние до Земли в среднем за три дня. Самые быстрые могут достигать планеты за день, а самым медленным может понадобиться 5 дней.

Не каждая вспышка сопровождается выбросом, но мощные вспышки часто их вызывают.

Все это означает, что энергетические лучи являются первым, с чем мы сталкиваемся, когда на Солнце происходит какое-то событие. Если корональные выбросы массы (КВМ) вызывают магнитные бури, то вспышки приводят к радиационным штормам и радиопомехам.

Влияние солнечных вспышек на радиосигналы

Солнечная вспышка испускает рентгеновскую и ультрафиолетовую радиацию, которая достигает Земли почти сразу и ионизирует верхние слои атмосферы. Эта ионизация увеличивает плотность электронов в ионосфере, особенно в области так называемого D-слоя, что ведет к поглощению и приглушению высокочастотных коротковолновых радиосигналов.

Из-за этого:

Возникают радиоперебои и "радиоблекауты" на больших территориях – обычно в участках, освещенных Солнцем на момент события, то есть на дневной стороне планеты.

Нарушается работа авиационной, морской и военной связи, снижается точность GPS и навигационных систем.

Прерывания могут длиться от нескольких минут до часов, в зависимости от мощности вспышки.

Такие эффекты солнечной вспышки являются следствием энергетического электромагнитного удара, а не частиц плазмы, как в корональных выбросах массы.

Что произошло после недавних вспышек?

Как мы писали ранее, на Солнце произошло 4 крупные вспышки, но больше всего нас интересуют две из них.

Первая вспышка, классифицированная как X1.8, произошла в солнечном пятне AR4274. Этот взрыв спровоцировал сильное отключение радиосигналов уровня R3, которое затронуло значительную часть Северной и Южной Америки, которые в тот момент были обращены к Солнцу.

Лишь через несколько часов произошла вторая вспышка класса X1.1. Она исходила из области, которая на тот момент была скрыта за юго-восточным краем солнечного диска, и вызвала аналогичные проблемы с радиосвязью над северной частью Тихого океана, Новой Зеландией и восточными регионами Австралии.

Отметим, что отключения радиосигнала классифицируются по пятиуровневой шкале космической погоды NOAA, которая непосредственно связана с достигнутым или ожидаемым максимальным пиком вспышки в мягком рентгеновском излучении.

R1 – это незначительный уровень.

R2 – умеренный.

R3 – сильный.

R4 – тяжелый.

R5 – экстремальный.

Зато сами вспышки классифицируются буквами A, B, C, M и X, где A – это самый слабый, а X – самый сильный из возможных. Магнитные бури в свою очередь обозначают буквой G и цифрой от 1 до 5, в зависимости от мощности.

Сейчас это солнечное пятно, имеющее сложную магнитную структуру, поворачивается в направлении Земли. Это означает, что любые будущие извержения могут иметь прямое влияние на нашу планету. По прогнозам NOAA, ближайшие дни вероятность новых вспышек M-класса составляет 65%, а X-класса – 15%. Это означает, не только новые нарушения связи, но и магнитные бури.