Компания Sony анонсировала новый мобильный фотосенсор LYTIA 610 с разрешением 64 мегапикселя. По словам компании, это первый в отрасли серийный сенсор, в котором используется технология "RB2×2 On Chip Lens" (OCL). Об этом пишет Techradar.

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Чем особенный новый сенсор Sony?

Хотя само название звучит довольно технически, главное преимущество заключается в измененной структуре пикселей, которая позволяет одновременно повысить детализацию снимков и улучшить работу автофокуса.

В Sony утверждают, что новая конструкция обеспечивает более чем 20-процентное улучшение пространственного разрешения по сравнению с традиционными сенсорами компании, имеющими аналогичный размер пикселей. Пространственное разрешение определяет, насколько хорошо камера способна воспроизводить мелкие детали на фотографиях.

Именно поэтому производитель особо подчеркивает использование новинки в телефотомодулях смартфонов.

Почему это важно для камер с зумом?

Телефотокамеры остаются одним из самых слабых элементов многих современных смартфонов. Даже флагманские модели нередко оснащаются меньшими сенсорами или модулями с более низким разрешением, чем основные и сверхширокоугольные камеры. Из-за этого при съемке с оптическим приближением пользователи часто получают менее детализированные фотографии, особенно в сложных условиях освещения.

Sony считает, что LYTIA 610 поможет сократить этот разрыв. Компания заявляет, что новый сенсор "уменьшает разницу в производительности между крупными сенсорами основных камер и помогает выровнять качество изображения между различными модулями многокамерных систем".

Другими словами, если производители установят этот датчик в телефотообъективы, пользователи смогут получить более однородное качество фотографий независимо от того, какой камерой они снимают.

Новые возможности для видеосъемки

Преимущества новинки не ограничиваются только фотографией.

Sony сообщает, что сенсор получил более быструю систему считывания данных. Благодаря этому он поддерживает запись видео в формате 4K с частотой до 120 кадров в секунду. Также заявлена поддержка съемки 4K HDR с частотой 60 кадров в секунду.

Для пользователей это означает возможность записи более плавного видео с высокой детализацией и расширенным динамическим диапазоном, что особенно важно при съемке сцен с большим перепадом освещения.

Одной из ключевых особенностей LYTIA 610 является то, что улучшение достигнуто без увеличения физических размеров сенсора. По словам Sony, новинка имеет те же размеры матрицы и пикселей, что и модель LYTIA 601, которая уже используется в некоторых современных смартфонах для телефотокамер.

Это важный фактор для производителей мобильных устройств. Они могут получить более высокое качество изображения без необходимости увеличивать габариты камеры или существенно менять внутреннюю компоновку смартфона.

Кроме того, такой подход потенциально позволяет внедрить новый сенсор без значительного удорожания устройств.

В каких смартфонах может появиться LYTIA 610?

На данный момент Sony не назвала ни одной модели смартфона, которая гарантированно получит новый датчик. Впрочем, компания является одним из крупнейших поставщиков мобильных фотосенсоров в мире. Ее решения используются не только в смартфонах линейки Xperia, но и в устройствах многих других производителей.

Среди брендов, которые традиционно используют сенсоры Sony, — Google, Xiaomi и Apple. Поэтому новый LYTIA 610 потенциально может появиться в будущих флагманах различных компаний уже в ближайшие годы.

Если заявленные характеристики подтвердятся на практике, новинка может стать одним из важнейших обновлений для телефотокамер за последнее время и помочь производителям сократить отставание модулей оптического зума от основных камер смартфонов.