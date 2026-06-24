Sony анонсувала новий мобільний фотосенсор LYTIA 610 із роздільною здатністю 64 мегапікселі. За словами компанії, це перший у галузі серійний сенсор, який використовує технологію "RB2×2 On Chip Lens" (OCL). Про це пише Techradar.

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Чим особливий новий сенсор Sony?

Хоча сама назва звучить доволі технічно, головна перевага полягає у зміненій структурі пікселів, яка дозволяє одночасно підвищити деталізацію знімків та покращити роботу автофокусування.

У Sony стверджують, що нова конструкція забезпечує більш ніж 20-відсоткове покращення просторової роздільної здатності порівняно з традиційними сенсорами компанії, які мають аналогічний розмір пікселів. Просторова роздільна здатність визначає, наскільки добре камера здатна відтворювати дрібні деталі на фотографіях.

Саме тому виробник особливо наголошує на використанні новинки в телефотомодулях смартфонів.

Чому це важливо для камер із зумом?

Телефотокамери залишаються одним із найслабших елементів багатьох сучасних смартфонів. Навіть флагманські моделі нерідко оснащуються меншими сенсорами або модулями з нижчою роздільною здатністю, ніж основні та надширококутні камери. Через це під час зйомки з оптичним наближенням користувачі часто отримують менш деталізовані фотографії, особливо в складних умовах освітлення.

Sony вважає, що LYTIA 610 допоможе скоротити цей розрив. Компанія заявляє, що новий сенсор "зменшує різницю в продуктивності між великими сенсорами основних камер і допомагає вирівняти якість зображення між різними модулями багатокамерних систем".

Іншими словами, якщо виробники встановлять цей датчик у телефотооб'єктиви, користувачі можуть отримати більш однорідну якість фотографій незалежно від того, якою камерою вони знімають.

Нові можливості для відеозйомки

Переваги новинки не обмежуються лише фотографією.

Sony повідомляє, що сенсор отримав швидшу систему зчитування даних. Завдяки цьому він підтримує запис відео у форматі 4K із частотою до 120 кадрів за секунду. Також заявлена підтримка зйомки 4K HDR із частотою 60 кадрів за секунду.

Для користувачів це означає можливість запису більш плавного відео з високою деталізацією та розширеним динамічним діапазоном, що особливо важливо під час зйомки сцен із великим перепадом освітлення.

Однією з ключових особливостей LYTIA 610 є те, що покращення досягнуто без збільшення фізичних розмірів сенсора. За словами Sony, новинка має ті самі розміри матриці та пікселів, що й модель LYTIA 601, яка вже використовується в деяких сучасних смартфонах для телефотокамер.

Це важливий фактор для виробників мобільних пристроїв. Вони можуть отримати вищу якість зображення без необхідності збільшувати габарити камери або суттєво змінювати внутрішнє компонування смартфона.

Крім того, такий підхід потенційно дозволяє впровадити новий сенсор без значного подорожчання пристроїв.

У яких смартфонах може з'явитися LYTIA 610?

Наразі Sony не назвала жодної моделі смартфона, яка гарантовано отримає новий датчик. Втім, компанія є одним із найбільших постачальників мобільних фотосенсорів у світі. Її рішення використовують не лише смартфони лінійки Xperia, а й пристрої багатьох інших виробників.

Серед брендів, які традиційно застосовують сенсори Sony, є Google, Xiaomi та Apple. Тому новий LYTIA 610 потенційно може з'явитися в майбутніх флагманах різних компаній уже найближчими роками.

Якщо заявлені характеристики підтвердяться на практиці, новинка може стати одним із найважливіших оновлень для телефотокамер за останній час і допомогти виробникам скоротити відставання модулів оптичного зуму від основних камер смартфонів.