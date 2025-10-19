Sora 2 значительно превосходит предыдущую версию – она создает реалистичные сцены, но требует точности. Удачный результат зависит не только от идеи, но и от того, как сформулирован запрос. 24 Канал со ссылкой на Tech Radar рассказывает о пяти проверенных советах, которые помогут получить видео, выглядящие как настоящие короткометражки.

1. Думайте как режиссер

Вместо того, чтобы описывать атмосферу ("городская улица ночью, дождь, неон"), лучше представить короткую микросцену – с началом, движением и завершением. Продумайте, как движется камера, когда персонаж говорит или действует. Добавьте к запросу инструкции "держать полного персонажа в кадре" или "оставить 10% свободного пространства вокруг героя", чтобы избежать неудачных крупных планов.

2. Ориентируйтесь на любимые фильмы

Иногда лучше не описывать сюжет, а стиль. Например: "женщина идет по городу в стиле фильмов Spider-Verse". Так AI поймет, какую эстетику вы хотите воспроизвести, не нарушая авторских прав. Также можно вспомнить режиссеров, чтобы задать тон и настроение сцены.

3. Правильно готовьте камео

Sora 2 позволяет добавлять себя в видео, но без подготовки результат может быть далеким от ожиданий. Загружайте хорошо освещенное селфи на нейтральном фоне, с выражением, соответствующим сцене. Используйте фразы вроде "приспособить камео к стилю сцены" или "лицо передает удивление". Это поможет сделать вставку естественной.

4. Играйте с контрастом

Контраст между светом и тенью, движением и спокойствием – ключ к выразительности кадра. Изменяйте скорость объектов на переднем и заднем плане, добавляйте подсветку или тени. Даже если Sora не воспроизведет все детали, продуманное освещение сделает видео более кинематографичным.

5. Обращайте внимание на звук

Sora 2 позволяет точно задавать звуковые эффекты, которые создают настроение сцены. Например, вместо простой фразы "дверь открывается" стоит написать "металлический скрип, усиливающийся во время открытия". Звуки помогают зрителю эмоционально почувствовать момент, особенно если совместить их с музыкой или паузами перед кульминацией.

Как сообщает PCmag, Sora 2 открывает большие возможности, но настоящее мастерство заключается не в случайных идеях, а в точности и структуре. Контраст вместо хаоса, звук вместо тишины – и ваши видео запомнятся надолго.

Сколько людей пользуются ChatGPT?

Во время недавнего мероприятия для разработчиков OpenAI Dev Day руководитель компании Сэм Альтман объявил, что еженедельная аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 800 миллионов человек. Эта цифра свидетельствует о бешеной динамике роста популярности сервиса, ведь всего два месяца назад компания планировала достичь отметки в 700 миллионов, а в конце марта этот показатель составлял 500 миллионов еженедельных пользователей.

Такое стремительное увеличение аудитории происходит на фоне активных усилий OpenAI по закупке как можно большего количества специализированных чипов для искусственного интеллекта и развития соответствующей инфраструктуры для обслуживания всех этих запросов.