Sora 2 значно перевершує попередню версію – вона створює реалістичні сцени, але вимагає точності. Вдалий результат залежить не лише від ідеї, а й від того, як сформульовано запит. 24 Канал із посиланням на Tech Radar розповідає про п’ять перевірених порад, які допоможуть отримати відео, що виглядають як справжні короткометражки.

Дивіться також Фейкові пісні, вигадані новини, книги та фільми: як ШІ-сміття заполоняє соцмережі та загрожує культурі

1. Думайте як режисер

Замість того, щоб описувати атмосферу ("міська вулиця вночі, дощ, неон"), краще уявити коротку мікросцену – з початком, рухом і завершенням. Продумайте, як рухається камера, коли персонаж говорить або діє. Додайте до запиту інструкції "тримати повного персонажа у кадрі" чи "залишити 10% вільного простору довкола героя", щоб уникнути невдалих крупних планів.

2. Орієнтуйтесь на улюблені фільми

Інколи краще не описувати сюжет, а стиль. Наприклад: "жінка йде містом у стилі фільмів Spider-Verse". Так AI зрозуміє, яку естетику ви хочете відтворити, не порушуючи авторських прав. Також можна згадати режисерів, щоб задати тон і настрій сцени.

3. Правильно готуйте камео

Sora 2 дозволяє додавати себе у відео, але без підготовки результат може бути далеким від очікувань. Завантажуйте добре освітлене селфі на нейтральному фоні, із виразом, що відповідає сцені. Використовуйте фрази на кшталт "пристосувати камео до стилю сцени" або "обличчя передає здивування". Це допоможе зробити вставку природною.

4. Грайте з контрастом

Контраст між світлом і тінню, рухом і спокоєм – ключ до виразності кадру. Змінюйте швидкість об’єктів у передньому й задньому плані, додавайте підсвічування або тіні. Навіть якщо Sora не відтворить усі деталі, продумане освітлення зробить відео більш кінематографічним.

5. Звертайте увагу на звук

Sora 2 дозволяє точно задавати звукові ефекти, які створюють настрій сцени. Наприклад, замість простої фрази "двері відчиняються" варто написати "металевий скрип, що посилюється під час відкриття". Звуки допомагають глядачеві емоційно відчути момент, особливо якщо поєднати їх із музикою чи паузами перед кульмінацією.

Як повідомляє PCmag, Sora 2 відкриває великі можливості, але справжня майстерність полягає не у випадкових ідеях, а у точності та структурі. Контраст замість хаосу, звук замість тиші – і ваші відео запам’ятаються надовго.

Скільки людей користуються ChatGPT?

Під час нещодавнього заходу для розробників OpenAI Dev Day керівник компанії Сем Альтман оголосив, що щотижнева аудиторія активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів осіб. Ця цифра свідчить про шалену динаміку зростання популярності сервісу, адже всього два місяці тому компанія планувала досягти позначки в 700 мільйонів, а наприкінці березня цей показник становив 500 мільйонів щотижневих користувачів.

Таке стрімке збільшення аудиторії відбувається на тлі активних зусиль OpenAI із закупівлі якомога більшої кількості спеціалізованих чипів для штучного інтелекту та розбудови відповідної інфраструктури для обслуговування всіх цих запитів.