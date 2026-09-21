Проникновение в тайный круг хакеров

Группировка TeamPCP появилась в конце 2025 года и быстро приобрела печальную славу из-за серии дерзких атак на цепочки поставок программного обеспечения. Преступники заражали открытый код, похищали учетные данные разработчиков и распространяли вредоносное ПО, пишет Ars Technica.

Для автоматизации процессов злоумышленники даже создали специальный червь под названием Mini Shai-Hulud. Жертвами масштабной кампании стали известные компании и организации, в частности репозиторий GitHub, платформа OpenAI, аналитический сервис Mercor и Европейская комиссия. Однако киберпреступники не догадывались, что с самого начала за ними наблюдают специалисты.

Одна из наших виртуальных личностей в течение многих месяцев работала над установлением доверия с одним из хакеров, которого пригласили присоединиться к TeamPCP, поэтому нас добавили в группу,

– прокомментировал исследователь из группы анализа угроз Google Threat Intelligence Group Остин Ларсен.

Аналитик подразделения Mandiant получил доступ к закрытому чату под названием CanisterWorm, где находились около 12 ключевых участников группировки. Специалист обнаружил сервер с огромным массивом похищенных логинов, паролей и ключей доступа. Чтобы предотвратить вымогательство, команда Google немедленно разослала сотни предупреждений облачным провайдерам, таким как Amazon Web Services и Microsoft, для оперативной ликвидации скомпрометированных данных.

Кроме того, специалисты обнаружили попытку хакеров создать с помощью искусственного интеллекта вредоносный код для обхода двухфакторной аутентификации. Специалисты Google проверили уязвимость и заблаговременно предупредили разработчиков цифрового продукта, которые выпустили защитное обновление.

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Ситуация обострилась в апреле, когда хакерская группировка ShinyHunters поссорилась с TeamPCP из-за денег и слила правоохранительным органам полные логи переписки. После этого лидеры TeamPCP сократили круг доверенных лиц и заблокировали тайного агента, однако его работы оказалось достаточно.

Охота на хакеров

Исследователь Остин Ларсен провел цифровое расследование. Он обнаружил электронную почту одного из главных хакеров в утечке данных с форума, а затем нашел его профиль в платежной системе PayPal.

Собранные доказательства передали правоохранительным органам США и Австралии. В результате совместной операции австралийская полиция и ФБР задержали двух ключевых участников группировки, которыми оказались жители Австралии в возрасте около 20 лет – Рубен Иан Томсон и Луи Майкл Геблер.

Операция стала примером новой стратегии Google по противодействию киберпреступности. В компании создали специальное подразделение Cyber Disruption Unit, которое стремится не просто готовить аналитические отчеты, а активно обезвреживать хакерские сети и защищать пользователей.