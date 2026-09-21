Проникнення в таємне коло хакерів

Угруповання TeamPCP з'явилося наприкінці 2025 року й швидко здобуло сумну славу через серію зухвалих атак на ланцюжки постачання програмного забезпечення. Злочинці інфікували відкритий код, викрадали облікові дані розробників і поширювали шкідливу програму, пише Ars Technica.

Для автоматизації процесів зловмисники навіть створили спеціального хробака під назвою Mini Shai-Hulud. Жертвами масштабної кампанії стали відомі компанії та організації, зокрема репозиторій GitHub, платформа OpenAI, аналітичний сервіс Mercor і Європейська комісія. Проте кіберзлочинці не здогадувалися, що з самого початку за ними спостерігають фахівці.

Одна з наших віртуальних особистостей протягом багатьох місяців працювала над розбудовою довіри з одним із хакерів, якого запросили приєднатися до TeamPCP, тому нас додали до групи,

– прокоментував дослідник із групи аналізу загрози Google Threat Intelligence Group Остін Ларсен.

Аналітик підрозділу Mandiant отримав доступ до закритого чату під назвою CanisterWorm, де перебували близько 12 ключових учасників угруповання. Фахівець знайшов сервер із величезним масивом викрадених логінів, паролів і ключів доступу. Щоб завадити здирництву, команда Google негайно надіслала сотні попереджень хмарним провайдерам, таким як Amazon Web Services і Microsoft, для швидкої ануляції компрометованих даних.

Крім того, фахівці виявили спробу хакерів створити за допомогою штучного інтелекту шкідливий код для обходу двофакторної автентифікації. Фахівці Google перевірили уразливість і завчасно застерегли розробників цифрового продукту, які випустили захисне оновлення.

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Ситуація загострилася у квітні, коли хакерське угруповання ShinyHunters посварилося з TeamPCP через гроші й злило правоохоронцям повні логи листування. Після цього лідери TeamPCP скоротили коло довірених осіб і заблокували таємного агента, проте його роботи виявилося достатньо.

Полювання на хакерів

Дослідник Остін Ларсен провів цифрове розслідування. Він виявив електронну пошту одного з головних хакерів у витіку даних із форуму, а потім знайшов його профіль у платіжній системі PayPal.

Зібрані докази передали правоохоронцям США та Австралії. У результаті спільної операції австралійська поліція та ФБР затримали двох ключових учасників угруповання, якими виявилися жителі Австралії у віці близько 20 років Рубен Іан Томсон та Луї Майкл Геблер.

Операція стала прикладом нової стратегії Google із протидії кіберзлочинності. У компанії створили спеціальний підрозділ Cyber Disruption Unit, який прагне не просто готувати аналітичні звіти, а активно знешкоджувати хакерські мережі та захищати користувачів.